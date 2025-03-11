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رياضة

بعد إلغاء القمة 130، بيراميدز يقترب من الفوز بالبطولة الأولى له بالدوري

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

 سيطرت حالة من السعادة على نادي بيراميدز مسؤولين وجهاز فني ولاعبين بعد إلغاء القمة 130 بين الأهلي والزمالك.

واقترب نادي بيراميدز من تحقيق حلمه بالفوز بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

 

إلغاء قمة الأهلي والزمالك 

وأدى إلغاء القمة إي اتساع الفارق بينه وبين الأهلي إلى ست نقاط في الوقت الحالي حال فوز بيراميدز علي المصري غدا.

كما أنه سيتم خصم ثلاث نقاط أخرى مع نهاية الموسم باعتبار الأهلي منسحبا

بيراميدز يحتل قمة مجموعة التتويج برصيد 42 نقطة يليه الأهلي بـ39 نقطة

أما الزمالك فأصبح رصيده 35 نقطة لذلك تعد فرص بيراميدز الأقوى والأكبر في الفوز بلقب الدوري المصري موسم 2025.

ويخوض أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

ترتيب الدوري المصري 

1- بيراميدز 42 نقطة
2- الأهلي 39 نقطة
3- الزمالك 35 نقطة
4- المصري البورسعيدي 30 نقطة
5- البنك الأهلي 29 نقطة
6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة
7- فاركو 23 نقطة
8- بتروجيت 22 نقطة
9- حرس الحدود 22 نقطة

 

الغاء مباراه الاهلي والزمالك 

وأعلن الحكم محمد بسيوني إلغاء مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات الدوري المصري بعد عدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

بيان الأهلي بشأن لقاء القمة

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا تعليقا على أحداث مباراة القمة، وذلك بعد إعلانه أمس عن عقد اجتماع طارئ اليوم للحفاظ على حقوق النادي. 

وجاء بيان الأهلي على النحو التالي:

كانت أنظار متابعي وعشاق كرة القدم داخل مصر والوطن العربي تتجه نحو ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة 130 بين  الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء.

 

 


حكام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

حكم ساحة: محمود بسيوني

مساعد أول: أحمد توفيق طلب

مساعد ثان: سامي هلهل

حكم رابع: حمادة القلاوي

حكم الـ VAR: أحمد الغندور

مساعد الـ VAR أول: هاني عبدالفتاح

مساعد الـVAR ثاني: محمد الشناوي

 

موقف الأهلى والزمالك فى الدوري الممتاز 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مواجهات ولم يهزم وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 9، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مرات وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 16.

 

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