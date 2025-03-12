ماذا حدث في عمومية الكاف؟.. إعادة انتخاب موتسيبي رئيسًا.. انضمام إيتو وفوز هاني أبو ريدة بعضوية الفيفا للمرة الخامسة.. ومصر تطالب باستضافة إحدى مجموعات مونديال 2034

انطلقت صباح اليوم الأربعاء الجمعية العمومية غير العادية الـ 14 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بمقر الاتحاد في القاهرة.

واستقبل هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمرشح لعضوية اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي، على مدار الأيام الماضية وفود الدول المشاركة في اجتماعات كاف على رأسهم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد القاري ورؤساء الاتحادات المحلية.

وتتركز الأنظار على ممثلي كاف في مجلس فيفا، حيث ضمت الانتخابات 13 مرشحًا يتنافسون في انتخابات مفتوحة على 6 مقاعد، بعد أن ألغي العمل بنظام التوزيع الجغرافي، سواء اعتمادًا على ممثلي مناطق كاف الست، أو على الناطقين بلغات كاف المعتمدة: الفرنسية، والإنجليزية، والعربية، والبرتغالية.

وتنافس في هذه الانتخابات كل من هاني أبو ريدة، وفوزي لقجع (المغرب)، وأحمد ولد يحيى (موريتانيا)، وجبريلا هيما حميدو (النيجر)، وعائشة يوهانسن (سيراليون)، وليديا نسيكيرا (بوروندي)، وماتورين دي تشاكوس (بنين)، وسليمان حسن وابيري (جيبوتي)، وأماجو ملفين بينيك (نيجيريا)، وأندرو ندانجا كامانجا (زامبيا)، وأوجوستين إيمانويل سنجور (السنغال)، وكنيزات إبراهيم (جزر القمر)، وياسين إدريس ديالو (ساحل العاج).



ويمثل الكاف في مجلس فيفا كل من موتسيبي، وأبو ريدة، ولقجع، وبينيك، ودي تشاكوس، ويوهانسن، والمالي ماموتو توريه.

أبو ريدة في جمعية الكاف: مصر تتشرف بانتمائها الأفريقي

رحب المهندس هاني أبو ريدة، بالحاضرين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وعلى رأسهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي وأعضاء اللجنة التنفيذية ووفود الدولي الـ 54 المشاركة.

وقال أبو ريدة في كلمته التي ألقاها صباح اليوم أن مصر تتشرف دومًا بانتمائها الأفريقي وتعتز بأنها بلد مقر الاتحاد منذ نشأته عام 1957، وأنها لم تبخل على أشقائها الأفارقة طوال هذه السنوات وبادلتهم الحب والاحترام.

وجدد رئيس الاتحاد المصري ترحيبه بالضيوف، مؤكدًا أن مصر ارتبطت بأفريقيا منذ الأزل وحتى العصر الحديث الذي شهد تحول كبير في "قارة المواهب" على كافة الأصعدة وأن دول أفريقيا استطاعت التحرر والتخلص من التبعية وحققت نهضة كبيرة بعد أن عرفت أن مصيرها واحد وأهدافها مشتركة.



وأضاف أن كل الحاضرين في هذه المنطقة التاريخية وفي أحضان أهرامات مصر الخالدة سيجدون كل المحبة والتقدير ولن تبخل مصر عن مد يد العون للجميع كعادتها، مشددًا على أن الشعب المصري العاشق لكرة القدم يُدرك حجم محبة كل أفريقيا له وهو ما تؤكده دومًا القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع أنه يأمل في حاضر زاهر ومستقبل أكثر إشراقًا لكل الأشقاء في قارة أفريقيا التي تتباهى بثروتها الحقيقية من أبنائها وتتشرف بهم أمام كل قارات العالم ’ وهم بدورهم ينتظرون منها المزيد من المساعدة والوفاء بكل المتطلبات التي تساعدهم على تحقيق مجد قارتهم ورفع شعار أفريقيا الجميلة وكرتها الأكثر جمالًا.

وأثنى أبو ريدة كذلك على الدور الكبير الذي لعبه السويسري جياني إنفانتينو في تطوير كرة القدم العالمية وتحقيق الكثير من المكاسب منذ تسلمه قيادة الاتحاد الدولي قبل 9 سنوات، وحرصه الدائم على أن يكون لأفريقيا نصيب كبير من هذه الإنجازات وأنه لم يفوت الفرصة في مناسبة احتفال (فيفا) بمرور 100 سنة على انطلاق كأس العالم وكان حريصًا على تكريم قارة أمريكا اللاتينية التي استضافت النسخة الأولى عام 1930 وحرص على منح الثلاثي الأرجنتين والأوروجواي والباراجواي شرف استضافةِ مباريات على أرضِها في مونديال كأس العالم ٢٠٣٠.

أبو ريدة قال أيضًا أنه فخور بإسناد الاتحاد الدولي للمغرب حقوق استضافة مونديال 2030 بمشاركة إسبانيا والبرتغال وأكد أنها قادرة على تنظيمه بشكل مثالي وأن مصر كانت رائدة كذلك على هذا الصعيد كونها الدولة الرابعة عشرة التي شملتها الدعوة لمونديال 1930 وأنها أول الدول الأفريقية ظهورًا في الحدث الكبير عندما شاركت في النسخة الثانية في إيطاليا 1934.

وزير الرياضة: ملتزمون بدعم جهود تطوير كرة القدم الإفريقية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الـ 14 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، بحضور جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريده رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الفيفا، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي، رؤساء الاتحادات أعضاء الجمعية العامة.

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "اسمحوا لي أن أنقل لسيادتكم تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وترحيب فخامته بكم ضيوفًا أعزاء على أرض مصر، وتمنيات سيادته لاجتماعاتكم بالتوفيق والسداد، بما يثمر في تطوير كرة القدم الافريقية والعالمية، هذا الاجتماع الذي يجمع نخبة من قادة كرة القدم الإفريقية، هنا في أرض الكنانة، مصر، التي كانت وستظل داعمًا رئيسيًا لتطوير الرياضة في قارتنا الحبيبة".

أضاف وزير الشباب: "إن اجتماعنا اليوم يأتي في ظل مرحلة حاسمة تشهدها كرة القدم الإفريقية، حيث تتزايد الطموحات وتتسع الآفاق نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات على المستويين القاري والدولي، إن كرة القدم لم تعد مجرد رياضة، بل أصبحت صناعة متكاملة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعد أداة فعالة لتعزيز التقارب بين الشعوب، وهو ما تسعى مصر دائمًا إلى ترسيخه من خلال دعمها الدائم لمسيرة الرياضة في القارة السمراء".

موتسيبي رئيسًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى 2029 بالتزكية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، إعادة انتخاب باتريس موتسيبي، رئيسا للكاف لدورة جديدة تستمر حتى عام 2029 بالتزكية كونه المُرشح الوحيد، من دون منافس.

انضمام إيتو ورئيس الاتحاد الجزائري للمكتب التنفيذي للكاف

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، انضمام رئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي والكاميروني صامويل إيتو لعضوية المكتب التنفيذي للكاف بالتزكية.

هاني أبو ريدة عضوا بالفيفا

فاز هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بعضوية المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي التي تقام حاليا بالقاهرة.

وحافظ أبو ريدة على عضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (مجلس فيفا) للدورة الخامسة على التوالي بعد أن حسم أحد المقاعد الستة لقارة أفريقيا في الانتخابات التي أجريت اليوم بأحد فنادق مدينة الجيزة على هامش الجمعية العمومية غير العادية بمشاركة 54 دولة وفي حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

5 مقاعد عربية بالكاف

رئيس الاتحاد المصري حصل على 35 صوتًا وحل ثانيًا في قائمة الفائزين خلف فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي الذي حصل على 49 صوتًا وتصدر قائمة المرشحين الثلاثة عشر الذين تنافسوا في الانتخابات التي أقيمت لأول مرة بشكل مفتوح ودون النظر للمناطق الجغرافية كما حصل الموريتاني أحمد ولد يحيى والجيبوتي سليمان حسن وإبيري على 29 صوتًا وفازا بالمقعدين الثالث والرابع بينما ذهب مقعد المرأة لـ كينزات إبراهيم من جزر القمر.

كان أبو ريدة قد انضم لعضوية الاتحاد الأفريقي عام 2004 ثم الاتحاد الدولي عام 2009 بعد أن نال ثقة الجمعية العمومية خلال اجتماعها بمدينة لاجوس النيجيرية بعد أن حصد ثلاثة وأربعون صوتًا مقابل 9 فقط لمنافسه التونسي سليم شيبوب’ ثم حافظ على تواجده طوال 17 عامًا متتالية رغم التغييرات الكبيرة التي طرأت على إمبراطورية كرة القدم العالمية بعد رحيل السويسري جوزيف بلاتر الرئيس الثامن لها.

إلى جانب عضوية مجلس (فيفا) تولى أبو ريدة العديد من المهام الأخرى أبرزها عضوية مشروع الهدف خلال الفترة من 2007 وحتى 2010 وعضوية اللجنة المنظمة لكأس العالم للشباب خلال نفس الفترة بالإضافة لعضوية اللجنة المنظمة لكأس العالم للكبار ورئاسة لجنة الأمن والملاعب.

الجدير بالذكر أن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي حسم انتخابات رئيس الاتحاد الأفريقي بالتزكية وحافظ على تواجده على رأس الاتحاد للدورة الثانية على التوالي كما ظل عضوًا في مجلس (فيفا) ونائبًا أول للرئيس.

إنفانتينو يعلق على مشاركة الرباعي الأفريقي في بطولة كأس العالم للأندية 2025

علق السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على مشاركة الرباعي الأفريقي الممثل للقارة السمراء في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال إنفانتينو في تصريحاته خلال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي “الكاف”: “ستمثل 4 أندية إفريقيا في كأس العالم للأندية، وهم النادي الأهلي، والوداد، الترجي الرياضي التونسي ماميلودي صن داونز”.

وأضاف: “هذه المشاركة تضمن وجود 147 لاعبًا أفريقيًا في كأس العالم للأندية هذا العام، كما يتواجد لاعبون من 22 دولة أفريقية في 16 نادي داخل خمسة قارات في المونديال وهذا أمر رائع”.

أبو ريدة يطالب باستضافة مصر لإحدى مجموعات كأس العالم 2034

وطالب هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، استضافة مصر لإحدى مجموعات كأس العالم 2034، وذلك لإحياء مئوية أول مشاركة أفريقية في البطولة الأهم على مستوى العالم.

وأوضح أبو ريدة في في تصريحات على هامش فعاليات الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "نطمح أن يمنحنا السيد انفانتينو في مئويتنا كأفارقة ومصريين شرف استضافة إحدي مجموعات مونديال 2034. نحن على أمل وثقة من أن انفانتينو لن يتوقف عن مسعاه لزيادة رقعة الاحتفال بين مختلف القارات ونحن على ثقة ويقين من أن أشقاءنا في المملكة العربية السعودية سيرحبون بذلك انطلاقًا من العلاقة الطيبة بين الشعبين والبلدين. نثق في أن رئيس فيفا سوف يفتتح بنفسه في عام 2034 هذه المجموعة ويعلن رسالته من مصر وأفريقيا إلى العالم".

كلمة أبوريدة على منح السعودية استضافة مونديال 2034

وعن منح السعودية شرف تنظيم مونديال 2034 ’ أوضح أبو ريدة أن المملكة قادرة على تنظيم هذه النسخة باقتدار وأنه يتمنى على المستوى الشخصي كل التوفيق للأشقاء في "أرض الحرمين" متمنيًا في الوقت ذاته أن يمنح الاتحاد الدولي مصر حقوق استضافة إحدى المجموعات بمناسبة مرور 100 سنة على أول مشاركة لها في البطولة وأكد أن الأشقاء في السعودية سيرحبون بهذا الأمر انطلاقا من العلاقات التاريخية بين البلدين وتمنى أن يقوم رئيس (فيفا) بافتتاح مباريات هذه المجموعة بنفسه.

وفي نهاية كلمته تمنى أبو ريدة لكل الضيوف طيب الإقامة في مصر ونجاح الاجتماع والتوفيق لكل المرشحين الذين يتنافسون من أجل خدمة أفريقيا.

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