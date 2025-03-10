هاني أبوريدة يجتمع مع موتسيبي قبل عمومية الكاف

اجتماعات الكاف، يعقد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، اجتماعات مع الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي، قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للكاف الأربعاء المقبل.

فيما يحظى هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بدعم كبير من أعضاء الجمعية العمومية لكاف لحصد مقعد في مجلس فيفا، خلال الانتخابات المقرر لها الأربعاء المقبل في القاهرة.

وتُعقد الجمعية العمومية غير العادية لكاف، يوم الأربعاء المقبل في القاهرة، وتتضمن إجراء الانتخابات على رئاسة الاتحاد وأعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي كاف في فيفا.

وأشاد عدد كبير من الوفود المشاركة في فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي، بحفاوة الاستقبال من المسؤولين عن الكرة المصرية برئاسة أبوريدة.

واستقبل أبوريدة على مدار الأيام الماضية وفود الدول المشاركة في اجتماعات كاف على رأسهم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد القاري ورؤساء الاتحادات المحلية.

وتتركز الأنظار على ممثلي كاف في مجلس فيفا، حيث تضم الانتخابات 13 مرشحًا يتنافسون في انتخابات مفتوحة على 6 مقاعد، بعد أن ألغي العمل بنظام التوزيع الجغرافي، سواء اعتمادًا على ممثلي مناطق كاف الست، أو على الناطقين بلغات كاف المعتمدة: الفرنسية، والإنجليزية، والعربية، والبرتغالية.

ويتنافس في هذه الانتخابات كل من هاني أبو ريدة، وفوزي لقجع (المغرب)، وأحمد ولد يحيى (موريتانيا)، وجبريلا هيما حميدو (النيجر)، وعائشة يوهانسن (سيراليون)، وليديا نسيكيرا (بوروندي)، وماتورين دي تشاكوس (بنين)، وسليمان حسن وابيري (جيبوتي)، وأماجو ملفين بينيك (نيجيريا)، وأندرو ندانجا كامانجا (زامبيا)، وأوجوستين إيمانويل سنجور (السنغال)، وكنيزات إبراهيم (جزر القمر)، وياسين إدريس ديالو (ساحل العاج).

وطبقًا للوائح كاف، يجب أن تعتمد اللجنة التنفيذية أسماء المرشحين في اجتماعها الذي يسبق الجمعية العمومية غير العادية، أي صباح غد الثلاثاء، ويسبقه اليوم الاثنين اجتماعات مناطق الاتحاد بحضور رئيسه باتريس موتسيبي وأعضاء اللجنة التنفيذية الحالية.

ويمثل كاف راهنًا في مجلس فيفا كل من موتسيبي، وأبو ريدة، ولقجع، وبينيك، ودي تشاكوس، ويوهانسن، والمالي ماموتو توريه.

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