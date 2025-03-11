أشرف صبحي يعلق على زيارة إنفانتينو لـ مصر واستضافة عمومية "كاف"

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فور وصوله إلى مطار سفنكس الدولي، لحضور فعاليات الجمعية العمومية غير العادية الرابعة عشرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المقرر انعقادها في القاهرة غدًا الأربعاء.

وكان في استقبال إنفانتينو أيضًا كل من الدكتور باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري.

لحضور عمومية الكاف، وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الفيفا

ورحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، مؤكدًا اعتزاز مصر باستضافة هذا الحدث الرياضي المهم الذي يجمع قيادات كرة القدم الإفريقية والدولية.

لحضور عمومية الكاف، وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الفيفا

وأشاد الوزير بالعلاقات القوية التي تربط مصر بالاتحادين الدولي والإفريقي، مشددًا على حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم وتطوير كرة القدم في القارة الإفريقية وتعزيز سبل التعاون مع مختلف المؤسسات الرياضية العالمية.

لحضور عمومية الكاف، وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الفيفا

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع حضور أعضاء المجلس التنفيذي للكاف، ورؤساء الاتحادات الأعضاء الـ54، وممثلي اتحادات المناطق الست، بالإضافة إلى عدد من نجوم كرة القدم الإفريقية والدولية، ورجال الإعلام الرياضي.

أشرف صبحي يستعرض مسارات تطوير المنظومة الرياضية حتى أولمبياد 2028

فيما التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية المصرية المهندس ياسر إدريس وبحضور رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية بعد انتهاء انتخابات جميع الاتحادات الرياضية في دورتها الجديدة.

ووفقا لبيان وزارة الشباب والرياضة، وجه وزير الشباب والرياضة التهنئة لرئيس اللجنة الاولمبية المصرية وحسم بعض رؤساء الاتحادات بعض مناصب عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وذلك بعد غلق باب التقديم والفوز بالتزكية في بدية حديثه بمقر اللجنة الأولمبية.

وأشار وزير الرياضة الي ان الانتخابات التي تمت مؤخرًا للاتحادات الرياضية تعتبر من افضل الانتخابات التي تم عقدها على مدار السنوات الماضية لما شهدته من شفافية وما نجم عنها من تغييرات واسعة بما يصب فى صالح ضبط المنظومة الرياضية خلال الفترة المقبلة

واثني الدكتور أشرف صبحى علي التعاون القائم والمتواصل بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية والذي يشمل متابعة خطط الاتحادات والمنافسات التي يخوضها لاعبوها خلال الفترات القادمة.

وشدد وزير الرياضة على ضرورة البدء فى تنفيذ الخطط الخاصة بالتطوير الشامل للمنظومة الرياضية وفى المقدمة منها المنتخبات القومية بجميع الألعاب وتحقيق مزيد من الانتصارات للرياضة المصرية لتصبح على قدر التطلعات والطموحات من خلال حصد البطولات والميداليات التى تسعد الجماهير المصرية.

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