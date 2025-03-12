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رياضة

أبو ريدة يطالب باستضافة مصر لإحدى مجموعات كأس العالم 2034

هاني أبوريدة،فيتو
هاني أبوريدة،فيتو

طالب هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، استضافة مصر لإحدى مجموعات كأس العالم 2034، وذلك لإحياء مئوية أول مشاركة أفريقية في البطولة الأهم على مستوى العالم.

وأوضح أبو ريدة في في تصريحات على هامش فعاليات الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "نطمح أن يمنحنا السيد انفانتينو في مئويتنا كأفارقة ومصريين شرف استضافة إحدي مجموعات مونديال 2034. نحن على أمل وثقة من أن السيد انفانتينو لن يتوقف عن مسعاه لزيادة رقعة الاحتفال بين مختلف القارات ونحن على ثقة ويقين من أن اشقائنا في المملكة العربية السعودية سيرحبون بذلك انطلاقًا من العلاقة الطيبة بين الشعبين والبلدين. نثق في أن رئيس فيفا سوف يفتتح بنفسه في عام 2034 هذه المجموعة ويعلن رسالته من مصر وأفريقيا إلى العالم".

وتُعقد الجمعية العمومية غير العادية لكاف، اليوم الأربعاء،في القاهرة، وتتضمن إجراء الانتخابات على رئاسة الاتحاد وأعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي كاف في فيفا.

واستقبل أبوريدة على مدار الأيام الماضية وفود الدول المشاركة في اجتماعات كاف على رأسهم باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد القاري ورؤساء الاتحادات المحلية.

وتتركز الأنظار على ممثلي كاف في مجلس فيفا، حيث تضم الانتخابات 13 مرشحًا يتنافسون في انتخابات مفتوحة على 6 مقاعد، بعد أن ألغي العمل بنظام التوزيع الجغرافي، سواء اعتمادًا على ممثلي مناطق كاف الست، أو على الناطقين بلغات كاف المعتمدة: الفرنسية، والإنجليزية، والعربية، والبرتغالية.

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هاني ابوريده الاتحاد المصري لكرة القدم الجمعية العمومية غير العادية لكاف الجمعية العمومية غير العادية باتريس موتسيبي كأس العالم 2034

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