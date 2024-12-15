وفد الجايكا يزور أسيوط لمتابعة مشروع تحسين الزراعة

قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط: إن وفدًا من هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) بطوكيو ومصر زار محافظة أسيوط لمتابعة مشروع تحسين الزراعة الموجهة نحو السوق لصغار المزارعين (ISMAP) وزيارة القرى المستهدفة وذلك في إطار المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الزراعة المصرية والحكومة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية بهدف تحسين وزيادة دخول صغار المزارعين وتمكين المرأة الريفية بمختلف مراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفد الجايكا يتفقد بعض نتائج مشروع تحسين الزراعة الموجهة نحو السوق

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بقيادة خميس محمد علي وكيل الوزارة استقبلت وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) وتفقدوا مقر مكتب الجايكا بمديرية الزراعة وتم تقديم عرض توضيحي عن المشروع والهدف منه ونتائج المشروع بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية وخطوات تنفيذ أنشطة المشروع واستعراض بعض قصص النجاح للمزارعين والسيدات المشاركات بالمشروع وقدمت العرض دكتورة شيرين حسين مسئول تمكين المرأة بالمشروع.

مقابلة المزارعين والسيدات المستهدفين والمشاركين فى مشروع تحسين الزراعة

بعدها توجه الوفد الجايكا لزيارة مركز منفلوط بأسيوط وتم مقابلة نماذج ناجحة من مزارعين وسيدات مشاركين بالمشروع بالمرحلة الأولى والاستماع إلى قصص نجاحهن وزيارة حقل إرشادي بطاطس وكذلك زيارة لمنزل سيدة تقوم بتربية العجول كما تم زيارة مركز ديروط قرية كمبوها ومقابلة المزارعين والسيدات المستهدفين والمشاركين فى المشروع في المرحلة الثانية وزيارة حقل ارشادى ثوم وزيارة بعض منازل السيدات المشاركات ومشاهدة تربية الدواجن.

تحسين دخل صغار المزارعين وتمكين المرأة الريفية

وأشار محافظ أسيوط إلى أن تحسين الزراعة الموجهة نحو السوق لصغار المزارعين (ISMAP) يهدف لتحسين دخل صغار المزارعين وتمكين المرأة الريفية لتحسين دخل الأسرة وتعزيز الاقتصاد القروي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات الري والزراعة تهدف إلى تطوير وزيادة الإنتاجية الزراعية بإستخدام أحدث الأساليب العلمية المتبعة في أنحاء العالم وذلك لتحقيق تنمية زراعية جيدة يستفيد منها المواطنين بقرى المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط على تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ المشروعات التنموية لخدمة صغار المزارعين والسيدات بالقرى والنجوع أو أي مشروعات إنتاجية وزراعية يستفيد منها المواطن الأسيوطي مشيدًا بالتجربة اليابانية في مجال الزراعة والتي يجري تنفيذها بالمحافظة لتحقيق أقصى استفادة للمزارعين.

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