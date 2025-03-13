أخبار الاقتصاد اليوم: أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور في السلاسل الغذائية..انخفاض يصل لـ 8.5 جنيه في أسعار اللحوم.. أسعار الذهب تشتعل

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.





أبرز 10 سلع صدرتها مصر

تسعى الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.

أسعار الفراخ اليوم الخميس 13 مارس 2025

أسعار الفراخ اليوم ، سجلت أسعار الفراخ تباينًا في الأسواق؛ اليوم الخميس الموافق 13 مارس 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الخميس 13 مارس 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

اسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الخميس، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 105.1 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 92 جنيهًا إلى 122 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور، طرحت المحال التجارية والسلاسل الغذائية، الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة، بالتزامن مع الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر 2025.

سعر الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور

وجاءت أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور في السلاسل الغذائية، كالآتي:

سعر كيلو الكعك السائب

بلغ سعر كيلو كحك ملبن سمن نباتي نحو 130 جنيهًا. بلغ سعر كيلو كعك سادة سمن نباتي نحو 130 جنيهًا. بلغ سعر الكحك ملبن سمن بلدي نحو 220 جنيهًا للكيلو.

كحك عيد الفطر 2025

سعر كيلو الكحك السائب

بلغ سعر كيلو الكعك سادة سمن بلدي نحو 220 جنيهًا.

بلغ سعر الكعك مكسرات بندق سمن بلدي نحو 260 جنيهًا.

بلغ سعر كعك سمن بلدي عجوة نحو 220 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكعك العيد

انخفاض يصل لـ 8.5 جنيه في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار اللحوم اليوم، شهدت أسعار اللحوم انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

أسعار اللحمة

انخفاض سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 418.1 جنيه، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 385.7 جنيه، بانخفاض 8.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

جنون الذهب.. المعدن الأصفر يشتعل بختام تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب، يُعد الذهب أحد أهم المعادن الثمينة في العالم، وله مكانة خاصة في مصر، سواء من حيث الاستخدام الشخصي أو كأداة استثمارية وحافظة للقيمة.

كما يحرص المصريون منذ القدم على اقتناء الذهب، سواء في صورة مشغولات ذهبية أو سبائك وجنيهات ذهبية، لما له من قدرة على الاحتفاظ بالقيمة وحمايتها من التقلبات الاقتصادية.

وترصد “فيتو” آخر تحديث لأسعار الذهب في محلات الصاغة أولا بأول وعلى مدار الساعة، حيث شهد الذهب ارتفاعا بنحو 30 جنيها بختام حركة تداولات اليوم الخميس 13 مارس 2025 ونستعرض الاسعار خلال السطور التالية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4780 جنيها “بيع“.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4185 جنيها “بيع”.

أسعار الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3580 جنيها “بيع”.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 33480 جنيها.

أسعار الذهب تشتعل.. الجرام يقترب من 5000 جنيه

يُعد الذهب أحد أهم المعادن الثمينة في العالم، وله مكانة خاصة في مصر، سواء من حيث الاستخدام الشخصي أو كأداة استثمارية وحافظة للقيمة.

كما يحرص المصريون منذ القدم على اقتناء الذهب، سواء في صورة مشغولات ذهبية أو سبائك وجنيهات ذهبية، لما له من قدرة على الاحتفاظ بالقيمة وحمايتها من التقلبات الاقتصادية.

وترصد “فيتو” آخر تحديث لأسعار الذهب في محلات الصاغة أولا بأول وعلى مدار الساعة، حيث شهد الذهب ارتفاعا بنحو 80 جنيها حتى الان بحركة تداولات اليوم الخميس 13 مارس 2025 ونستعرض الاسعار خلال السطور التالية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4810 جنيهات “بيع“.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4210 جنيهات “بيع”.

أسعار الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3608 جنيهات “بيع”.

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