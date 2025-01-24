الجمعة 24 يناير 2025
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لماذا أطلق مهرجان الإسماعيلية اسم المخرج علي الغزولي على الدورة 26؟

المخرج على الغازولى،فيتو
المخرج على الغازولى،فيتو

 أعلن مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرجة هالة جلال، إطلاق اسم المخرج الكبير علي الغزولي على دورته الـ26  تكريمًا لإسهاماته البارزة في مجال السينما التسجيلية، التي جعلته واحدًا من أهم رواد هذا الفن في مصر والوطن العربي. 

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نبذة عن علي الغزولى 

واشتهر علي الغزولي، بلقب شاعر السينما التسجيلية، كما أعلن عنه مهرجان الإسماعيلية، متميزا بأعماله التي وثقت جوانب عديدة من الحياة المصرية. 

حصل الغزولي على دبلوم فن الإعلام عام 1960، ونال درجة الدكتوراه في التصوير السينمائي من المركز التجريبي للسينما في روما عام 1961، وبدأ مسيرته مديرًا للتصوير في أفلام روائية وتسجيلية عام 1962، قبل أن ينتقل إلى التلفزيون المصري عام 1966، حيث تخصص في إخراج الأفلام التسجيلية، وتولى لاحقًا إدارة الأفلام التسجيلية والمونتاج والرسوم المتحركة في التلفزيون المصري خلال الثمانينيات. 

 

أبرز أعمال على الغزولى 

 ومن أبرز أعمال الغزولي كما ذكرت اللجنة الإعلامية لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية، فيلم "صيد العصاري" الذي حصل على الجائزة الذهبية في مهرجان قرطاج عام 1990، وفيلم "الريس جابر" الفائز بالجائزة الفضية في مهرجان دمشق الدولي عام 1993، وفيلم "حكيم سانت كاترين" الذي حصد الجائزة الذهبية في المهرجان القومي بالإسماعيلية عام 1988. 

 

أبرز الأوسمة والجوائز 

حصل الغزولي خلال مسيرته الفنية على "نوط الامتياز" عام 1986، و"وسام العلوم والفنون" من الطبقة الأولى عام 1994، بالإضافة إلى عشرات الجوائز المحلية والدولية. 

 

وسيعرض مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية برنامجًا خاصًا بعنوان "نظرة على التاريخ"، يقدم مجموعة مختارة من أبرز أفلام المخرج الكبير علي الغزولي، لتسليط الضوء على إرثه الفني الغني ودوره المؤثر في تطوير السينما التسجيلية وذلك ضمن فعاليات التكريم.

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