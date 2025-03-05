فرق متنقلة لتقديم الخدمات الصحية أمام دور العبادة بالإسماعيلية (صور)

أطلقت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، عددا من الفرق المتنقلة لتقديم خدمات المبادرات الصحية، لتجوب المساجد ودور العبادة.

تواجد الفرق بأماكن تجمعات المواطنين

كما تتواجد الفرق الصحية التابعة لمديرية صحة الإسماعيلية بأماكن تجمعات المواطنين مثل معارض أهلا رمضان، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات المنزلية لكبار السن غير الفرق الثابتة بجميع وحدات الرعاية الأولية على مستوى جميع الإدارات الصحية بالإسماعيلية.

جانب من عمل الفرق، فيتو

جانب من عمل الفرق، فيتو

جانب من عمل الفرق، فيتو

صحة الإسماعيلية تشارك فى معرض "أهلًا رمضان" بمركز ومدينة القصاصين

وكان قد شارك فريق "مبادرة 100 مليون صحة" بالإسماعيلية وفريق التوعية والتواصل المجتمعي بالفحص المبكر للمواطنين عن الأمراض المزمنة وغير السارية بحضور الدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية،وذلك خلال معرض "أهلًا رمضان"،والذى تنظمه الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية.

جانب من عمل الفرق، فيتو

جانب من عمل الفرق، فيتو

جانب من عمل الفرق، فيتو



وأوضح محافظ الإسماعيلية أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمواطنين.

جانب من عمل الفرق، فيتو

جانب من عمل الفرق، فيتو

جانب من عمل الفرق، فيتو









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