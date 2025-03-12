إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق أسيوط الزراعي

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق اسيوط الزراعي بين سيارة أجرة بأخرى نصف نقل بالقرب من قرية العطف في دائرة مركز شرطة العياط، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وقامت قوات المرور بسحب حطام السيارتين عبر أوناش المرور وتمت إعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

ويواصل رجال المباحث جمع التحريات والمعلومات للوقوف علي ملابسات الواقعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بقرية العطف.

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