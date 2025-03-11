الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

احتفالات وزينات أمام منزل سعد الصغير بشبرا ترقبا لخروجه من قسم النزهة (صور)

احتفالات وزينات أمام
احتفالات وزينات أمام منزل سعد الصغير بشبرا، فيتو

كشف مصدر مطلع أن رئيس مباحث قسم شرطة النزهة انتهى من  إجراءات خروج المطرب الشعبي سعد الصغير  وأوضح المصدر أنه تم فحص وضع المطرب  القانوني وأنه ليس عليه  قضايا أخرى بعد سداد الغرامات، وأضاف المصدر أن خروجه سيتم خلال ساعات.

واحتشد عدد كبير من محبي المطرب الشعبي سعد الصغير وأقاربه أمام منزله وأقاموا  احتفالًا شعبيًا  في منطقة شبرا الخيمة  لاستقبال سعد الصغير فور خروجه من القسم، بعد تنفيذ فترة عقوبته في قضية حيازته لمواد مخدرة.

 

وكان الفنان سعد الصغير وصل إلى قسم شرطة النزهة، اليوم، لإتمام إجراءات الإفراج عنه بعد أن قضى 6 أشهر في السجن، بسبب قضية حيازة وتعاطي المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزته في مطار القاهرة.

وكانت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، قضت في وقت سابق، بقبول الاستئناف الذي قدمه سعد الصغير على حكم سجنه لمدة 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة، وقررت تخفيف العقوبة إلى 6 أشهر فقط.

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قسم شرطة النزهة المطرب الشعبي سعد الصغير سعد الصغير شبرا الخيمة

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