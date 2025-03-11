لأول مرة، اعتماد بروتوكول تشغيل وحدات إذابة الجلطات الدماغية بمستشفى ميت غمر

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن اعتماد بروتوكول تشغيل وحدات إذابة الجلطات الدماغية للبدء في تشغيل وحدتين بمستشفى ميت غمر والسنبلاوين، وذلك بالتنسيق والتعاون الدائم بين المحافظة ووزارة الصحة، في إطار السعي لتوفير مختلف الخدمات الصحية للمواطنين، في مختلف التخصصات بمستشفيات الدقهلية، وأكد أن ذلك البروتوكول يأتي لأول مرة بمحافظة الدقهلية، فى ضوء الاحتياج الدائم لتحسين الخدمة المقدمة لمرضى السكتات الدماغية، وحرصا على تقديم أفضل خدمة لجميع المرضى.

السكتات الدماغية تعد من أحد أهم العوامل المؤدية للوفاة

من جهته اعتمد الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية، بروتوكول تشغيل وحدات إذابة الجلطات، وأوضح أن السكتات الدماغية تعد من أحد أهم العوامل المؤدية للوفاة، وأن الكشف المبكر عن الجلطات الدماغية وإذابتها بأسرع وقت، يؤدي إلى علاج وإزالة الأعراض المزمنة التي يمكن التسبب فيها ويحمي من مضاعفات الوفاة الناتجة عن الجلطة.

اعتماد البروتوكول الفني لتشغيل وحدات إذابة الجلطات الدماغية

وأضاف مدكور أن مديرية الصحة بالدقهلية، اعتمدت البروتوكول الفني لتشغيل وحدات إذابة الجلطات الدماغية، تمهيدا لبدء تشغيل الخدمة بأول وحدتي إذابة جلطات دماغية بالدقهلية بكل من مستشفى ميت غمر المركزي، والسنبلاوين العام، كمرحلة أولى، يتم تعميمها على التوالي في جميع المستشفيات.

شهد توقيع اعتماد البروتوكول، الدكتور أحمد البيلي وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي، والدكتور أحمد عفت أستاذ طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية بجامعة المنصورة، والدكتورة ندى عبد الحميد

أستاذ مساعد طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية بجامعة المنصورة، والدكتورة نجلاء فتحي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور سيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، والدكتور يحيى رميح مسئول التطوير العلاجي، والدكتور عبد القادر محمد رئيس قسم العناية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتورة نها حجاج رئيس قسم العصبية بمستشفى ميت غمر المركزي، والدكتورة يارا محسن نائب عن رئيس قسم الأعصاب بمستشفى السنبلاوين العام.

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