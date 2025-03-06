وكيل صحة الدقهلية يتابع أعمال تطوير قسم التعقيم وتركيب جهاز أشعة الرنين الجديد بـميت غمر

أجرى الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة في الدقهلية زيارة ميدانية مفاجئة لمستشفى ميت غمر المركزي وذلك لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى خلال شهر رمضان المبارك .

استهل وكيل صحة الدقهلية جولته بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والأطفال، بالإضافة إلى أقسام الداخلي والرعاية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توفر المستلزمات الطبية.

تطوير قسم التعقيم وتركيب جهاز أشعة الرنين الجديد

وتابع وكيل الوزارة يرافقه الدكتور أحمد سليمان مدير مستشفى ميت غمر أعمال تطوير قسم التعقيم وتركيب جهاز أشعة الرنين الجديد موجها بضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة.

التنسيق لتوفير مخزون كاف من أدوية ومستلزمات الطوارئ

كما قام بمراجعة احتياجات قسم الاستقبال والطوارئ، موجهًا بسرعة التنسيق لتوفير مخزون كاف من أدوية ومستلزمات الطوارئ لتجنب حدوث أي نقص في الأدوية.

وفي ختام الزيارة حرص وكيل الوزارة على الاستماع للمرضى والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها.مشددًا على بذل قصارى الجهد لتقديم أفضل مستوى الخدمه للمواطنين.

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