الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يتابع أعمال تطوير قسم التعقيم وتركيب جهاز أشعة الرنين الجديد بـميت غمر

جولة وكيل صحة الدقهلية،
جولة وكيل صحة الدقهلية، فيتو

أجرى الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة في الدقهلية زيارة ميدانية مفاجئة  لمستشفى ميت غمر المركزي وذلك لمتابعة  سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى خلال شهر رمضان المبارك  .

استهل وكيل صحة الدقهلية  جولته بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والأطفال، بالإضافة إلى أقسام الداخلي والرعاية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توفر  المستلزمات الطبية.

 

تطوير قسم التعقيم وتركيب جهاز أشعة الرنين الجديد 

وتابع وكيل الوزارة يرافقه الدكتور أحمد سليمان مدير مستشفى ميت غمر أعمال تطوير قسم التعقيم وتركيب جهاز أشعة الرنين الجديد موجها بضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة.

التنسيق لتوفير مخزون كاف من أدوية ومستلزمات الطوارئ

كما قام بمراجعة احتياجات قسم الاستقبال والطوارئ، موجهًا بسرعة التنسيق  لتوفير مخزون كاف من أدوية ومستلزمات الطوارئ لتجنب حدوث أي نقص في الأدوية.

وكيل "صحة كفر الشيخ" يفاجئ مستشفى الرمد لمتابعة سير الخدمات الطبية

وكيل صحة سوهاج يعتمد توزيع دفعة فنيات تمريض للعمل بالمنشآت الصحية

وفي ختام الزيارة حرص  وكيل الوزارة على الاستماع للمرضى والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها.مشددًا على بذل قصارى الجهد لتقديم أفضل مستوى الخدمه للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستخدام الامثل الخدمات المقدمة للمرضى الدكتور أحمد سليمان الخدمات المقدمة المستلزمات الطبية تطوير قسم التعقيم صحة سوهاج شهر رمضان المبارك مستشفي ميت غمر المركزي وكيل صحة سوهاج وكيل صحة الدقهلية ميدانية مفاجئة مستوى الخدمات المقدمة

مواد متعلقة

السودان يقيم دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، تفاصيل اتهام تنفيه أبو ظبي

الدوري الأوروبي، ليون يتقدم على ستيوا بوخارست 0/1 في الشوط الأول

شوط أول سلبي بين مانشستر يونايتد وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي

محافظ قنا يشارك في الإفطار الجماعي للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف
ads

الأكثر قراءة

مبعوث ترامب يشيد بخطة مصر لإعادة إعمار غزة

السودان يقيم دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، تفاصيل اتهام تنفيه أبو ظبي

الدوري الأوروبي، رينجرز يتقدم على فنربخشة 2-1 في الشوط الأول

الاتحاد السكندري يفاجئ طلعت يوسف بهذا القرار

أرقام فيدي فالفيردي في 300 مباراة بقميص ريال مدريد (إنفوجراف)

مصرع سيدة ضربتها صاعقة كهربائية بسبب البرق أثناء هطول الأمطار بالغربية

بعد رفض اتحاد الكرة تأجيل مباراة مودرن، هل ينسحب الزمالك من كأس مصر؟

أيهما أفضل للمرأة صلاة التراويح في المسجد أم في منزلها؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

منوعات

المزيد

بسبب الخلاف على ترقية، موظفة تسمم زميلتها

غزو النوتريا، أمريكا تدعو مواطنيها إلى قتل أحد القوارض

أمطار غزيرة وثلوج في القاهرة والجيزة والشمسيات البلاستيكية سلاح المصريين لمواجهة المياه (صور)

معمرة يابانية تدخل موسوعة "جينيس" كأكبر حلاقة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام فيدي فالفيردي في 300 مباراة بقميص ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. فاطمة الزهراء "سيدة نساء العالمين"

أيهما أفضل للمرأة صلاة التراويح في المسجد أم في منزلها؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

عمرو خالد: لا تسمح للدنيا أن تكسرك.. كيف تجاهد نفسك وسط صعوبات الحياة؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية