حملة تفتيشية مفاجئة على مستشفي ميت غمر في الدقهلية (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مجلس مركز ومدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية حملة استهدفت التفتيش على مدى انضباط العاملين، والمرور على بعض أقسام مستشفى ميت غمر العام ؛ للوقوف على مدى انتظام سير العمل والانضباط من قبل العاملين بالمستشفى ومدى الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين.



حملة تفتيشية بمستشفى ميت غمر

تاتي الحملات التفتيشية تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعة الأعمال ومدى الانضباط الإداري وانتظام سير العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين



ومن جانبه تابع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر مع فريق العمل التنفيذي بقيادة احمد حجازي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وبحضور رباب أبو السعود مدير اداره التفتيش والمتابعة برئاسة المركز، ومحمد جوده،و حسين عبد العظيم، ومتياس رمسيس ومحمد طنطاوي أعضاء إدارة التفتيش والمتابعة

انتظام سير العمل والانضباط

وبتواجد الدكتور أحمد رشدي مدير المستشفى، وفريق الجوده دكتور نانسي عطا ودكتور شيماء انيس نائب مدير شئون التدريب.

تم التفتيش علي مدي انضباط العاملين بالمستشفى العام بميت غمر والمرور علي بعض الاقسام بالمستشفي، للوقوف على مدى انتظام سير العمل والانضباط من قبل العاملين بالمستشفى، والتزامهم بمواعيد العمل الرسمية للحضور والانصراف، والوقوف على مدى الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين

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