رئيس جامعة المنصورة يعقد اجتماعًا لمتابعة خطة التحول الرقمي بالمستشفيات

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع لجنة التحول الرقمي بالمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة.

رئيس جامعة المنصورة يعقد اجتماعًا لمتابعة خطة التحول الرقمي بمستشفيات الجامعة

وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور محمود سعفان، نائب المدير التنفيذي لشركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، والدكتور محمد حندوسة، نائب المدير التنفيذي لشركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، والدكتور عمرو سمير، مدير التحول الرقمي بالمستشفيات الجامعية، وجاء الاجتماع في إطار متابعة خطة الجامعة للتحول الرقمي الكامل بقطاع المستشفيات.

القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة المستشفيات الجامعية

وأكَّد الدكتور شريف خاطر على حِرص إدارة الجامعة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة المستشفيات الجامعية وتعزيز التحول الرقمي للخدمات المقدمة، من أجل تلبية احتياجات المواطنين في خدمات صحية على أعلى مستوى، وذلك في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تنفيذ خطة التحول الرقمي كاملة

وأكَّد رئيس الجامعة السعي نحو تنفيذ خطة التحول الرقمي كاملة، بهدف التيسير على المرضى، وتوفير خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين في إطار من الحوكمة والشفافية دون تمييز، وتسهيل الحصول عليها عن طريق ميكنة ورقمنة تلك الخدمات، بما يضمن صحة وسلامة المرضى، ويحقق متطلبات ومعايير ضمان الجودة الشاملة واعتماد الهيئة العامة للرقابة الصحية (GAHAR).

جامعة المنصورة تُعد نموذجًا رائدًا يُحتذى به في مجال التحول الرقمي الصحي

وأشاد الدكتور محمد عبد العظيم بالجهود المبذولة في خطة التحول الرقمي بالمستشفيات والمراكز الطبية، مؤكدًا أن جامعة المنصورة تُعد نموذجًا رائدًا يُحتذى به في مجال التحول الرقمي الصحي بين الجامعات المصرية.

من جانبه، أكَّد الدكتور أشرف شومة أن خطة التحول الرقمي أثبتت نجاحًا في تطوير تقديم الخدمات الطبية بالمنظومة الطبية بالجامعة، والتي تأتي في إطار جهود الجامعة والقطاع الطبي.

وقال الدكتور الشعراوي كمال إن ما تم تحقيقه بكافة المستشفيات حتى الآن يعكس الجهود المبذولة من إدارات المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة، والقائمين على تنفيذ خطة التحول الرقمي من المتخصصين والجهاز الإداري.

واستعرض الدكتور عمرو سمير التقارير الفنية لسير العمل بتطبيق الاستدعاء الإلكتروني للأطباء لمناظرة المرضى من تخصصات أخرى في الأقسام الداخلية وأقسام الطوارئ، والذي أُطلق رسميًّا في يناير الماضي بعد فترة تشغيل تجريبي استمرت ثلاثة أشهر، وتم خلاله تنفيذ 8000 ريكويست طبي من مختلف التخصصات بنجاح، كما تم عرض أوراق عمل تتضمن مقترحات لتنفيذ تطبيق خاص بتتبع حركة المريض في أقسام الاستقبال بمستشفى الطوارئ والباطنة التخصصي، وكذلك مقترح للتحول الرقمي للتقارير الطبية الصادرة عن مستشفيات جامعة المنصورة وتوثيقها إلكترونيًا.

بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة تنفيذ منظومة تضم خطة عمل متكاملة وتطبيقًا إلكترونيًا لزيارات مرافقي المرضى للأقسام الداخلية خلال فترات الزيارة المسموح بها، بما يضمن الحفاظ على راحة المرضى والزائرين، وهدوء الجو العام داخل الأقسام الداخلية.

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