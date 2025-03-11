الثلاثاء 11 مارس 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بتوفير أوتوبيسات نقل جماعي في المنصورة لحل أزمة السرفيس

أزمة مواصلات في الدقهلية،
أزمة مواصلات في الدقهلية، فيتو

 تدخل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بعد ظهر اليوم  لحل أزمة عدم توافر سيارات (السرفيس) في إحدى المحطات بمدينة المنصورة، مما تسبب في تكدس الركاب وصعوبة التنقل، خاصة في أوقات الذروة.

توفير أوتوبيسات نقل جماعي بشكل عاجل لسد العجز في وسائل المواصلات

وخلال جولته، وجه المحافظ بتوفير أوتوبيسات نقل جماعي بشكل عاجل لسد العجز في وسائل المواصلات، والتخفيف من معاناة المواطنين، مؤكدًا على ضرورة وضع حلول مستدامة لضمان عدم تكرار المشكلة. كما شدد على أهمية التواجد الميداني المستمر للجهات المختصة من المواقف والمرور، وعدم الاكتفاء بإدارة الأمور من المكاتب، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، خاصة خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية

تحسين خدمات النقل الجماعي يعد من الأولويات الأساسية للمحافظة

وأشار المحافظ إلى أن تحسين خدمات النقل الجماعي يعد من الأولويات الأساسية للمحافظة، نظرًا لدوره في تخفيف الضغط المروري وتسهيل حركة المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم متابعة تنفيذ التوجيهات بشكل صارم لضمان تقديم خدمات نقل تليق بأهالي المنصورة.

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة وفاعلية

ولاقت هذه الاستجابة الفورية ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم لسرعة تدخل المحافظ وحرصه على التواصل المباشر مع الشارع والاستماع إلى مطالبهم. كما أكد المسؤولون المختصون بالمواقف والمرور  في المحافظة أنهم سيتخذون كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة وفاعلية.

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الاستجابة الفورية تسهيل حركة المواطنين ساعات الذروة خدمات النقل معاناة المواطنين مدينة محافظ الدقهلية محطات

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