الأربعاء 12 مارس 2025
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درجات الحرارة غدا الأربعاء فى مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة غدا الأربعاء، حيث يسود  طقس دافئ على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على الجنوب، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الأربعاء، دافىء نهارا على أغلب الأنحاء

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 -3- 2025 بمحافظة البحيرة


طقس الغد الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  16 ودرجة الحرارة العظمى 27

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 27

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 28

بنها: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  27

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 27

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 13  و درجة الحرارة العظمى 28

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 19

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى  28

السويس: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى: 28

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 28

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 27

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  13 ودرجة الحرارة العظمى 28

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 28

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 12  ودرجة الحرارة العظمى:  29

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  13 ودرجة الحرارة العظمى 29

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 32

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 14  ودرجة الحرارة العظمى 31
 

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