الثلاثاء 11 مارس 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس غدا الأربعاء، دافىء نهارا على أغلب الأنحاء

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الارصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة حيث تبدأ فى الارتفاع التدريجى بقيم تترواح من 2: 4 درجات مئوية حتى تتجاوز الثلاثينات نهاية الاسبوع.

 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 -3- 2025 بمحافظة البحيرة

الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا    الاربعاء، ويسود طقس دافئا نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيدو  على الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، معتدلا على السواحل الشرقية،و جنوب سيناء ودافئا على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس دافئا نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى  شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:15

 

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