درجات الحرارة تتجاوز الثلاثينات، موجة حارة تضرب البلاد بدءا من الثلاثاء

موجة حارة تضرب البلاد بعد حالة من التقلبات الجوية التى شهدتها الأسبوع الماضي، وذلك بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة حيث تبدأ فى الارتفاع التدريجى بقيم تتراوح من 2: 4 درجات مئوية حتى تتجاوز من الثلاثينات الأسبوع الجارى.



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة ويصاحب ذلك استقرار فى الأحوال الجوية.

وأرجعت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة إلى تأثرنا بمرتفع جوى في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس ويصاحب ذلك هدوء نسبى للرياح

ويسود طقس دافئا نهارا الأيام المقبلة على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، معتدلا على السواحل الشرقية،و جنوب سيناء ودافئا على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتكون الشبورة المائية الظاهرة الجوية المسيطرة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.



درجات الحرارة الأيام المقبلة



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الايام المقبلة:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25:28

درجة الحرارة الصغرى: 14: 17

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 23:28

درجة الحرارة الصغرى: 12: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26: 32

درجة الحرارة الصغرى: 10: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28: 33

درجة الحرارة الصغرى:15: 17



حالة الطقس ودرجات الحرارة الثلاثاء



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الثلاثاء، ويسود طقس دافئا نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، معتدلا على السواحل الشرقية،و جنوب سيناء ودافئا على جنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس دافئا نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية من الثالثة فجرا وحتى التاسعة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى وسط سيناء الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 26

بنها: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 27

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 13 و درجة الحرارة العظمى 28

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 19

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 26

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 26

السويس: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى: 25

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 26

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 25

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 27

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 27

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى: 28

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 28

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 29

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 29



يذكر أننا فى النصف الثانى من فصل الشتاء وأيام قليلة تفصلنا عن فصل الربيع، حيث يبدأ فلكيا يوم 20 مارس المقبل.

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