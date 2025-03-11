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رياضة

الأهلي يستعد للتحرك إلي ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة الزمالك في القمة 130

الأهلي
الأهلي

‏ تترقب جماهير الكرة المصرية موقف النادي الأهلي من المشاركة في مباراة القمة 130 أمام منافسه التقليدي نادي الزمالك المقرر لها مساء اليوم في الدوري المصري الممتاز.

الساعات الماضية أصدر النادي الأهلي بيانا يهدد به بالانسحاب من مباراة القمة وعدم المشاركة في اللقاء الا بعد تنفيذ مطالبه وهي تأجيل اللقاء واستخدام طقم أحكام أجنبي لإدارتها.

ووفقا لمراسل قنوات أون سبورت، فأن فريق النادي الأهلي يستعد للتحرك إلي ستاد القاهرة الدولي استعداد لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز اليوم بشكل طبيعي. 

ويستضيف نادي الزمالك غريمة التقليدي النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

 

بيان الأهلي بشأن لقاء القمة

 وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا تعليقا على أحداث مباراة القمة، وذلك بعد إعلانه أمس عن عقد اجتماع طارئ اليوم للحفاظ على حقوق النادي. 

وجاء بيان الأهلي على النحو التالي:

كانت أنظار متابعي وعشاق كرة القدم داخل مصر والوطن العربي تتجه نحو ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة 130 بين  الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء.

 مباراة الأهلي والزمالك

 الزمالك يدخل اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، حيث يسعى لحصد  نقاط المباراة كاملة من أجل إنعاش آماله في المنافسة على لقب الدوري من جديد، بعد ابتعاده نسبيًّا عن المنافسة علي اللقب، جعلته لا يرى أمامه سوى الفوز ليعيده إلى سباق القمة.

أما الأهلي، فيدخل المباراة هو الآخر وانظاره تتجه إلي النقاط الثلاث، لمواصلة مطاردة بيراميدز متصدر جدول الترتيب، وتقليص الفارق معه في رحلة الحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي.

ويطمح الفريق الأحمر إلى استكمال زحفه نحو الصدارة، حيث يعني أي تعثر للفريق أمام الزمالك ابتعاده بشكل نسبي عن المنافسة على لقب الدوري لصالح بيراميدز.


حكام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

حكم ساحة: محمود بسيوني

مساعد أول: أحمد توفيق طلب

مساعد ثان: سامي هلهل

حكم رابع: حمادة القلاوي

حكم الـ VAR: أحمد الغندور

مساعد الـ VAR أول: هاني عبدالفتاح

مساعد الـVAR ثاني: محمد الشناوي

موقف الأهلى والزمالك فى الدوري الممتاز 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مواجهات ولم يهزم وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 9، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مرات وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 16.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء في إستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.  

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