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أرقام مميزة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في القمة.. شيكابالا يتصدر الأرقام.. زيزو يحقق رقمًا مميزًا.. محمود بنتايك في الصورة

شيكابالا وزيزو
شيكابالا وزيزو

تظل مباريات القمة بين الزمالك والأهلي من أكثر المواجهات إثارة في الدوري المصري، وأرقام اللاعبين  تعكس الدور الكبير الذي يلعبه هؤلاء النجوم في المواجهات التاريخية بين الفريقين.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام التاسعة والنصف مساء اليوم  الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي

تستعرض فيتو أرقام مميزة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في القمة

شيكابالا يحقق رقم مميز

• سجل 4 أهداف في مواجهات القمة مع الأهلي.
• قام بصناعة 7 أهداف خلال هذه المباريات، ومن أبرز هذه الأهداف الثنائية التي صنعها لباسم مرسي في نهائي كأس مصر 2015-2016.
• سجل هدفا وصنع آخر في مباراة كأس مصر 2006-2007، مما يعكس دوره المؤثر في المباريات الكبيرة.

أرقام أحمد مصطفى زيزو في لقاءات الأهلي

• سجل 4 أهداف في مباريات القمة مع الأهلي.
• قام بصناعة هدف واحد في هذه المباريات.
• في نهائي كأس مصر 2020-2021، سجل هدفا وصنع آخر، مما يبرهن على كفاءته في اللحظات الحاسمة.

ناصر منسي صاحب هدف السوبر الأفريقي

• سجل هدفًا في كأس السوبر الأفريقي هذا الموسم، ليؤكد على جاهزيته في المباريات الكبرى.
• ساهم في صناعة هدف محمود بنتايك في مباراة الدوري الأخيرة ضد الأهلي، مما يعكس انسجامه مع زملائه في الملعب.

سيف الدين الجزيري مع الأهلي

• سجل هدفي الفوز في مباراة الدوري 2023-2024 ضد الأهلي، وهو ما جعله أحد أبرز اللاعبين في المواجهات الأخيرة.
• قام بصناعة 3 أهداف في المباريات المختلفة، من ضمنها هدفه في نهائي كأس مصر 2020-2021، مما يعزز دوره في الهجوم وفي مساعدة زملائه.

عمر جابر صاحب صناعة الاهداف

• سجل هدفين في مواجهات القمة ضد الأهلي.
• صنع 3 أهداف، من بينها الهدفين الذين سجلهم ناصر منسي في السوبر الأفريقي، إضافة إلى هدف محمود بنتايك في الدوري هذا الموسم.
• سجل وصنع في كأس السوبر المصري 2015-2016، ما يعكس تأثيره الكبير في المباريات النهائية والمهمة.

محمود بنتايك الظهير الأيسر المغربي

• سجل هدفًا في الدوري العام هذا الموسم ضد الأهلي، ما يبرهن على جاهزيته للظهور في المباريات الهامة.
• قام بتمريرات صحيحة بنسبة 80%، مما يعكس دقته في توزيع الكرة.
• بلغت نسبة تمريراته الصحيحة 89%، مما يضعه في مرتبة متقدمة بين لاعبي الزمالك.
• استلامه للكرات كان دقيقًا بنسبة 99%، ما يعكس مهارته في السيطرة على الكرة وإنهاء الهجمات.

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الزمالك الزمالك والأهلي محمود بنتايك يستعد فريق الزمالك مواجهة الأهلي المقبلة

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