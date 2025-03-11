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رياضة

اجتماع عاجل لـ الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عن عقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا طارئًا في الحادية عشر صباح اليوم الثلاثاء لاتخاذ ما يراه مناسبًا من قرارات للحفاظ على حقوق الأهلي فيما يخص أزمة مباراة القمة. 

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين  الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز غدا الثلاثاء. 

وعلي جانب اخر، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر استعداداته  لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

عقد السويسري مارسيل كولر جلسة مع لاعبي الأهلي  قبل انطلاق المران لمطالبتهم بضرورة التركيز الكامل داخل الملعب، واللعب بروح قتالية من أجل تحقيق الفوز بالديربي.  

كولر يحذر لاعبي الأهلي 

وجه مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحذيرا ناريا للاعبي الفريق، وذلك ضمن تعليمات السويسري للاستعداد لمباراة الزمالك، المقرر لها غدا ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

وحذر كولر لاعبي الأهلي من الاستهتار أو التهاون في إنهاء الهجمات، وإهدار الفرص السهلة أمام المرمى، وشدد السويسري على أن مثل هذه المباريات لا تحتمل ضياع الفرص، مؤكدا أن استغلال أنصاف الفرص سيكون عنصرًا حاسم في نتيجة اللقاء. 

وطالب كولر اللاعبين بضرورة الالتزام بالواجبات الدفاعية، وعدم منح لاعبي الزمالك أي مساحة للتحرك أو بناء اللعب.  

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الزمالك 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة واشرف داري ومصطفى العش 

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات 

الهجوم: أشرف بن شرقي ووسام أبو علي وجراديشار 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.  

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