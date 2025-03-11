الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

تمسك الأهلي بتأجيل المباراة يشعل الغضب، الزمالكاوية: نرفض وهنحضر في الميعاد، والأهلاوية يلومون الإدارة

قرار الأهلي يشعل
قرار الأهلي يشعل غضب الجماهير، فيتو

مباراة الأهلي والزمالك، أحدث قرار النادي الأهلي، بعدم استكمال بطولة الدوري في حال عدم تأجيل مباراته مع الزمالك واستقدام حكام أجانب للتحكيم في مباراة القمة، جدلًا واسعًا بين جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك

تأجيل مبارة الأهلي والزمالك يثير غضب جماهير الكرة


ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان "تأجيل المباراة"، أي تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، الذي تصدر تريند مصر، وخاصة بعد  قرار الأهلي بالتمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة، والتي تنظم مسابقة الدوري.

أزمة طاقم تحكيم الأهلي والزمالك، فيتو
أزمة طاقم تحكيم الأهلي والزمالك، فيتو


ويرغب الأهلي في إقامة مباراة القمة، التي تقام اليوم باستاد القاهرة الدولي، بطاقم تحكيم أجنبي، حيث قال النادي في بيانه "أنه لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة"، وفي عدم الاستجابة فإن النادي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.


وفور إعلان الأهلي لقراره بشأن مباراة القمة، أصدر رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة، قرارًا بفرض حالة الطوارئ ومنع تحرك موظفي الحكام والإعلام، من مقر "الجبلاية" لحين مناقشة أزمة مباراة القمة.


أثار قرار الأهلي بالتمسك بتأجيل مباراة القمة، بين الأهلي والزمالك، جدلًا واسعًا بين جماهير قطبي الكرة المصرية، وألقى بعض جماهير الأهلي اللوم على مجلس إدارة النادي، ووصفوا القرار بأنه يشبه القرارات التي كان يتخذها الزمالك بانسحاب فريقه من المباريات، فيما طالب آخرون بالتمسك بالقرار، أما جماهير الزمالك فأكوا على حضور فريقهم للملعب في الوقت المحدد للعب المباراة، رافضين تأجيل المباراة في حالة أقره اتحاد الكرة. 

 قرار رسمي بتأجيل ماتش الأهلي والزمالك


علق المحلل الرياضي خالد طلعت، فقال: " توقعاتي أنه خلال ساعتين هيصدر قرار رسمي بتأجيل ماتش الاهلي والزمالك بناء على رغبة الاهلي"

تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يثير أزمة، فيتو
تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يثير أزمة، فيتو


أما الناقد الرياضي أحمد الخضري فقال: "مش هغير كلامي الأهلي عنده حق واللي حاصل من اتحاد الكرة والرابطة تهريج بس في الآخر في حالة انسحاب من ماتش في الدوري والسؤال هل يجرؤ اتحاد الكرة علي تكرار عقوبة الزمالك الموسم الماضي واعتباره منسحبا والهزيمة 2/ صفر. الاجابة طبعا لا"
أما البلوجر ممدوح نور الدين فقال: "أولًا هذا ليس انسحابًا بل طلب باللعب بتحكيم أجنبي أو تأجيل المباراة لحين تحقيق ذلك، ثانيًا الاتحاد والرابطة مسئولان عن خلق الأزمة من البداية، وبالتالي مطالبين بحلها. ثالثًا الأهلي سينسحب من الدوري كله إذا لم تتحقق مطالبه المشروعة"

وعلق البلوجر جمال عبد المعطي "الأهلي لم ينسحب الأهلي طلب تأجيل المباراة  لحين تنفيذ قرار رابطة الأندية باستقدام حكام أجانب للمباراة.. جمهورك في ضهرك يا أهلي"

 

الزمالك يرفض تأجيل مباراة القمة


وقال البلوجر طارق صلاح: "بعد التواصل مع الزمالك واتحاد الكرة لتأجيل القمة، الزمالك هيرفض بشكل قاطع تأجيل المباراة وهيكون متواجد في الملعب، لا يوجد سبب لتأجيل المباراة، اتحاد الكرة قال مليش علاقة بالتأجيل، ده يخص الرابطة كل ما يخص اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب ومخاطبة كل نادي فقط"

المطالبة بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك يثير الغضب،فيتو
المطالبة بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك يثير الغضب،فيتو


ورد أحد مشجعي الزمالك فقال: "الزمالك هيحضر لأرض الملعب للمباراة التي حددتها الرابطة كما هو متوقع. وعلى المتضرر عدم الحضور. ولا يملك الاتحاد تأجيل المباراة لأسباب كثيرة"
أما البلوجر أحمد الجيلاني فقال: "مجلس إدارة الأهلي... بيعمل زي الزمالك وكنا نسخر منه لما ينسحب.. مش عاجبك الحكام المصريين يبقي في كل مباراة لن تلعب كل مباريات الدوري بحكام مصريين عادي، وماتش الزمالك فقط عايزه بحكام أجانب"


ورد البلوجر محمد نبيل قائلًا: "استكمال بطولة الدورى بدون الأهلى هيبقى زيها زى كأس الرابطة خسارة مالية رهيبة من الرعاة قرار ممتاز من الإدارة والكرة فى ملعب الاتحاد والرابطة تأجيل المباراة أو خسارة الملايين"

جمهور الأهلي ينقلب علي الإدارة


وعلق البلوجر نزار عيسى، قائلًا: "واضح ان النادي الاهلي يدير المنظومة الكروية في مصر ويتحكم بمسار توجيه البطولات، وإذا رضخ الاتحاد والرابطة لهذا التهديد وقررت تأجيل المباراة، ولاشك أن إدارة الزمالك لن تقبل بأي تأجيل وبالتالي الاهلي يدق المسمار الأخير في نعش الكرة المصرية؟"

مباراة القمة على صفيح ساخن، فيتو
مباراة القمة على صفيح ساخن، فيتو


وقالت البلوجر نها عز الرجال: "لو الزمالك سكت علي تأجيل المباراة علي اخر وقت بهذا الشكل لرغبة الأهلي تبقي مهزلة قبل كده مرتضي كان عايز يأجل مباراة الاهلي بسبب مباراة الترجي، والاتحاد لم يوافق واعتبروا الزمالك منسحب واتطبق عليه اعتباره مهزوم وخصم 3 نقاط في نهاية الدوري احنا عايزين المعاملة بالمثل".
وقال أحد مشجعي الأهلي محمد أحمد "اللعبة ان جمهور الأهلي ينقلب علي الإدارة موضوع الانسحاب ده لعبة منهم وضغط. وأنا الآن خايف علي الأهلي أكثر من الأول...".
وعلق أحد مشجعى الزمالك قائلًا: "الأهلى لم يعجبه وجود حكام مصريين بلقاء القمة اليوم مساء فقرر: تأجيل المباراه أو الانسحاب من الدورى، والزمالك قابل القرار بأنه موافق على وجود حكام مصريين وإذا لم تقام المباراة اليوم سينسحب من الدورى.. مع العلم أن الأهلى هو الطرف الوحيد المستفيد من الحكام المصريين"
 

أول قرار لرابطة الأندية بعد بيان انسحاب الأهلي من مباراة القمة

بعد بيان الأهلي، ممدوح عباس: أرجو تطبيق اللائحة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة الأهلي والزمالك حكام أجانب في مباراة القمة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك طاقم تحكيم اجنبي قرار الأهلي بالتمسك بتأجيل مباراة القمة انسحاب الاهلي من الدوري

مواد متعلقة

أول قرار لرابطة الأندية بعد بيان انسحاب الأهلي من مباراة القمة

بعد بيان الأهلي، ممدوح عباس: أرجو تطبيق اللائحة

الأهلي يقلب الطاولة على رابطة الأندية.. الأحمر يقرر عدم خوض مباراة القمة بسبب طاقم التحكيم المصري.. الرابطة تتحدى القلعة الحمراء.. وخسائر مالية بالجملة تنتظر النادي

آخر قرارات الزمالك بشأن لقاء القمة

الأكثر قراءة

أول تعليق من رابطة الأندية بعد بيان الأهلي بشأن أزمة القمة 130

أول قرار لرابطة الأندية بعد بيان انسحاب الأهلي من مباراة القمة

نادي إشبيلية الإسباني يسخر من تهديد الأهلي بعدم خوض مباراة القمة

حقيقة تواصل اتحاد الكرة مع الحكم الليبي معتز الشلماني لإدارة القمة

12 رسالة قوية من السيسي للمصريين

الأهلي يعلن رسميًّا موقفه من خوض مباراة القمة 130

تمسك الأهلي بتأجيل المباراة يشعل الغضب، الزمالكاوية: نرفض وهنحضر في الميعاد، والأهلاوية يلومون الإدارة

حقيقة إلغاء معسكر الأهلي ومغادره اللاعبين إلى منازلهم

منوعات

المزيد

ميجان ماركل ترد على ادعاءات التنمر بحق طاقم عملها

لحظة هدم وإزالة الشموع الحجرية الضخمة من داخل المسجد الأموي (فيديو)

14 مدينة هندية ضمن الأكثر تلوثًا في العالم

وفاة المغني الكوري ويسونج عن عمر يناهز 43 عامًا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 11-3-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء؟

المزيد

انفوجراف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة خاشعة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض من سورة الأعراف (فيديو)

معجزات الرسول، الجمل يبكي ويشكو إليه

هل يبطل الصيام إذا لم يشعر الصائم بلذَّة العبادة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية