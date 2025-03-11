تمسك الأهلي بتأجيل المباراة يشعل الغضب، الزمالكاوية: نرفض وهنحضر في الميعاد، والأهلاوية يلومون الإدارة

مباراة الأهلي والزمالك، أحدث قرار النادي الأهلي، بعدم استكمال بطولة الدوري في حال عدم تأجيل مباراته مع الزمالك واستقدام حكام أجانب للتحكيم في مباراة القمة، جدلًا واسعًا بين جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك

تأجيل مبارة الأهلي والزمالك يثير غضب جماهير الكرة



ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان "تأجيل المباراة"، أي تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، الذي تصدر تريند مصر، وخاصة بعد قرار الأهلي بالتمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة، والتي تنظم مسابقة الدوري.

أزمة طاقم تحكيم الأهلي والزمالك، فيتو



ويرغب الأهلي في إقامة مباراة القمة، التي تقام اليوم باستاد القاهرة الدولي، بطاقم تحكيم أجنبي، حيث قال النادي في بيانه "أنه لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة"، وفي عدم الاستجابة فإن النادي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.



وفور إعلان الأهلي لقراره بشأن مباراة القمة، أصدر رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة، قرارًا بفرض حالة الطوارئ ومنع تحرك موظفي الحكام والإعلام، من مقر "الجبلاية" لحين مناقشة أزمة مباراة القمة.



أثار قرار الأهلي بالتمسك بتأجيل مباراة القمة، بين الأهلي والزمالك، جدلًا واسعًا بين جماهير قطبي الكرة المصرية، وألقى بعض جماهير الأهلي اللوم على مجلس إدارة النادي، ووصفوا القرار بأنه يشبه القرارات التي كان يتخذها الزمالك بانسحاب فريقه من المباريات، فيما طالب آخرون بالتمسك بالقرار، أما جماهير الزمالك فأكوا على حضور فريقهم للملعب في الوقت المحدد للعب المباراة، رافضين تأجيل المباراة في حالة أقره اتحاد الكرة.

قرار رسمي بتأجيل ماتش الأهلي والزمالك



علق المحلل الرياضي خالد طلعت، فقال: " توقعاتي أنه خلال ساعتين هيصدر قرار رسمي بتأجيل ماتش الاهلي والزمالك بناء على رغبة الاهلي"

تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يثير أزمة، فيتو



أما الناقد الرياضي أحمد الخضري فقال: "مش هغير كلامي الأهلي عنده حق واللي حاصل من اتحاد الكرة والرابطة تهريج بس في الآخر في حالة انسحاب من ماتش في الدوري والسؤال هل يجرؤ اتحاد الكرة علي تكرار عقوبة الزمالك الموسم الماضي واعتباره منسحبا والهزيمة 2/ صفر. الاجابة طبعا لا"

أما البلوجر ممدوح نور الدين فقال: "أولًا هذا ليس انسحابًا بل طلب باللعب بتحكيم أجنبي أو تأجيل المباراة لحين تحقيق ذلك، ثانيًا الاتحاد والرابطة مسئولان عن خلق الأزمة من البداية، وبالتالي مطالبين بحلها. ثالثًا الأهلي سينسحب من الدوري كله إذا لم تتحقق مطالبه المشروعة"

وعلق البلوجر جمال عبد المعطي "الأهلي لم ينسحب الأهلي طلب تأجيل المباراة لحين تنفيذ قرار رابطة الأندية باستقدام حكام أجانب للمباراة.. جمهورك في ضهرك يا أهلي"

الزمالك يرفض تأجيل مباراة القمة



وقال البلوجر طارق صلاح: "بعد التواصل مع الزمالك واتحاد الكرة لتأجيل القمة، الزمالك هيرفض بشكل قاطع تأجيل المباراة وهيكون متواجد في الملعب، لا يوجد سبب لتأجيل المباراة، اتحاد الكرة قال مليش علاقة بالتأجيل، ده يخص الرابطة كل ما يخص اتحاد الكرة استقدام حكام أجانب ومخاطبة كل نادي فقط"

المطالبة بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك يثير الغضب،فيتو



ورد أحد مشجعي الزمالك فقال: "الزمالك هيحضر لأرض الملعب للمباراة التي حددتها الرابطة كما هو متوقع. وعلى المتضرر عدم الحضور. ولا يملك الاتحاد تأجيل المباراة لأسباب كثيرة"

أما البلوجر أحمد الجيلاني فقال: "مجلس إدارة الأهلي... بيعمل زي الزمالك وكنا نسخر منه لما ينسحب.. مش عاجبك الحكام المصريين يبقي في كل مباراة لن تلعب كل مباريات الدوري بحكام مصريين عادي، وماتش الزمالك فقط عايزه بحكام أجانب"



ورد البلوجر محمد نبيل قائلًا: "استكمال بطولة الدورى بدون الأهلى هيبقى زيها زى كأس الرابطة خسارة مالية رهيبة من الرعاة قرار ممتاز من الإدارة والكرة فى ملعب الاتحاد والرابطة تأجيل المباراة أو خسارة الملايين"

جمهور الأهلي ينقلب علي الإدارة



وعلق البلوجر نزار عيسى، قائلًا: "واضح ان النادي الاهلي يدير المنظومة الكروية في مصر ويتحكم بمسار توجيه البطولات، وإذا رضخ الاتحاد والرابطة لهذا التهديد وقررت تأجيل المباراة، ولاشك أن إدارة الزمالك لن تقبل بأي تأجيل وبالتالي الاهلي يدق المسمار الأخير في نعش الكرة المصرية؟"

مباراة القمة على صفيح ساخن، فيتو



وقالت البلوجر نها عز الرجال: "لو الزمالك سكت علي تأجيل المباراة علي اخر وقت بهذا الشكل لرغبة الأهلي تبقي مهزلة قبل كده مرتضي كان عايز يأجل مباراة الاهلي بسبب مباراة الترجي، والاتحاد لم يوافق واعتبروا الزمالك منسحب واتطبق عليه اعتباره مهزوم وخصم 3 نقاط في نهاية الدوري احنا عايزين المعاملة بالمثل".

وقال أحد مشجعي الأهلي محمد أحمد "اللعبة ان جمهور الأهلي ينقلب علي الإدارة موضوع الانسحاب ده لعبة منهم وضغط. وأنا الآن خايف علي الأهلي أكثر من الأول...".

وعلق أحد مشجعى الزمالك قائلًا: "الأهلى لم يعجبه وجود حكام مصريين بلقاء القمة اليوم مساء فقرر: تأجيل المباراه أو الانسحاب من الدورى، والزمالك قابل القرار بأنه موافق على وجود حكام مصريين وإذا لم تقام المباراة اليوم سينسحب من الدورى.. مع العلم أن الأهلى هو الطرف الوحيد المستفيد من الحكام المصريين"



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