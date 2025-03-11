مصطفى يونس: هجومي على إمام عاشور لم يكن فرديا وسلوكيات كهربا لا تتوافق مع الأهلي

تحدث مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن موقفه من اللاعب إمام عاشور، نجم النادي الأهلي الحالي، موضحًا أنه لم يهاجمه، بل كان أول من أشاد بقدراته الفنية.

مصطفى يونس يشيد بإمكانيات إمام عاشور

وقال يونس خلال لقائه في الجزء الثاني من حلقته ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "إمام عاشور واحد من أفضل اللاعبين في مصر، وكنت قد قلت ذلك سابقًا. لكن في البداية، لم أكن مقتنعًا بصفقته، لأنه أساء للنادي الأهلي في وقت سابق.

وتابع: "مع ذلك، ما فعله إمام عاشور تحدّث عنه أحمد شوبير، كما ناقشه النادي وجماهير الأهلي ومجلس الإدارة، مما يؤكد أن رأيي لم يكن فرديًّا".

وأضاف: "سبق وقلت إن من يخطئ في حق النادي الأهلي لا يمكن أن يكون جزءًا منه بسهولة. لكن في النهاية، إمام عاشور لاعب موهوب للغاية، بل أراه لاعبًا ونصف، وليس مجرد لاعب عادي.

واستطرد:"لا أريد إثارة المشكلات الآن، بل أسعى إلى نشر الهدوء، خاصة ونحن مقبلون على بطولة كأس العالم للأندية، ونتمنى التوفيق للنادي الأهلي".



مصطفى يونس يكشف أسباب أزمته مع كهربا وسر رحيله عن الأهلي

كما أكد مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمود عبد المنعم "كهربا" يُعد من أفضل لاعبي كرة القدم في مصر، لكنه واجه أزمات داخل القلعة الحمراء بسبب عدم التزامه، مما أدى إلى رحيله عن الفريق.

وتابع: “كهربا لاعب موهوب لا غبار عليه من الناحية الفنية، لكن في كرة القدم الاحترافية، لا تكفي الموهبة وحدها، بل يجب أن يكون اللاعب منضبطًا داخل وخارج الملعب. الأهلي نادٍ له تقاليد صارمة، ولذلك لم يستمر كهربا مع الفريق”.

وأضاف: “هناك تفاصيل كثيرة لا أرغب في التطرق إليها، لكنها تثبت أن سلوكيات كهربا لم تكن على مستوى المعايير التي يفرضها الأهلي. بعض الأحداث كانت قبل ظهوره في حفل الزفاف الشهير، وكان هناك مواقف أخرى جعلت استمراره في النادي أمرًا صعبًا”.

وأردف: “الرياضة التزام قبل أي شيء، وأي لاعب يرتدي قميص الأهلي عليه أن يدرك أنه تحت المجهر، وتصرفاته محسوبة عليه. شخصيًا، لا أحكم على حياة أحد، لكن عندما تكون في نادٍ بحجم الأهلي، يجب أن تتصرف وفقًا لمبادئه وقيمه”.

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