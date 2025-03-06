إصلاح كسر خط المياه الرئيسي في القنطرة شرق بالإسماعيلية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، الانتهاء من أعمال أصلاح الكسر المفاجئ في خط المياة الرئيسي بالمجاورة الوسطى الواصل السبع عمارات بالقنطرة شرق مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وتم إعادة تشغيل الخدمة في وقت قياسي وفي مدة زمنية وجيزة، فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

جانب من الأعمال،فيتو

جانب من الأعمال،فيتو

انتقال مهندسو الشركة لمكان البلاغ

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، أنه فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات انتقل مهندسو وفنيو وعمال الشركة برئاسة محمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي 10 بوصة بالمجاورة الوسطي الواصل السبع عمارات بمدينة القنطرة شرق، وعلى الفور تم توفير جميع المعدات وتمت عملية الإصلاح في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة، وأعادة ضخ وتشغيل مياه الشرب للمواطنين.

جانب من الأعمال،فيتو

جانب من الأعمال،فيتو

الالتزام بكافة معايير التشكيل

وأكد رئيس مياه وصرف صحي القناة، على ضرورة الالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع المحطات سواء مياه الشرب والصرف الصحي " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مؤكدا على استيفاء كافة المعايير والمتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة TSM لتحقيق أفضل الخدمات، وذلك فى إطار حرص الشركة التام على تحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بمحافظات القناة.

سرعة التدخل لحل مشكلات الصرف الصحي

واضاف اللواء عبد الحميد عصمت، علي التجاوب الفورى والسريع، وتوفير جميع المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فتره زمنية وجيزة بمحافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين والمصالح الحكومية والخاصة.

إحلال وتجديد الخطوط المختلفة

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، علي استمرار أعمال إحلال وتجديد وتغير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة من "الإسبستوس" الي مواسير PVC بأقطار مختلفة، بمحافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك إطار السعى الدائم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أي أحداث مفاجئة قد تطرأ علي مدارس الساعة.

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