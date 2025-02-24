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محافظات

مياه القناة تعلن حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية بمحافظات الإقليم

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، فيتو

 أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ، ورفع درجات الاستعداد بكل قطاعات ومناطق بإقليم القناة الثلاث " السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، وذلك تحسبًا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر. 

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انتشار فرق الطوارئ 

 وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن هناك فرق طوارئ في محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تم تدريبها على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول وأعطال مفاجئة أو أي أزمات، لافتا إننا نعمل من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة. 

 

مراجعة خطط الانتشار 

 وأكد رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم مراجعة خطة الانتشار الفورية لسيارات شفط المياه، عند الإحداث الطارئة منها عربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع في المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة الثلاث، وتواجد مديري المناطق، ومديري الإدارات في كل قطاعات الشركة، التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات"، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والمتابعة الميدانية.

 

تشغيل الحملات الميكانيكية 

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه شدد على مديري المناطق، ومديري الإدارات فى كافة قطاعات الشركة "التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات"في محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالتواجد في مواقع العمل على مدار الساعة لمواجهة أي أحداث قد تطرأ أولا بأول. 

 

تواجد الكيميائيين بالمعامل 

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، على تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، للقيام بأخذ العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة على مدار الساعة وتحليلها الكيميائية والميكروبيولوجية، واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى خاصة بجودة مياه الشرب. 

 

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بدأت الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار قبل عدة أشهر، وذلك من خلال رفع كفاءة معداتها للتعامل مع الطقس السيئ من الأمطار والسيول، مع استمرار تطهير شنايش وبالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات، وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز سيارات ومعدات الشركة.

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