الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه القناة: جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال شهر رمضان

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة، فيتو

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، أن جميع محطات مياه الشرب رفع ومعالجة الصرف الصحي في القطاعات الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال شهر رمضان الكريم، وعلى مدار 24 ساعة، وذلك مع رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى للتعامل الفوري مع أي أحداث أو أعطال مفاجئة قد تحدث.

مياه القناة تعلن حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية بمحافظات الإقليم

رئيس مياه القناة: الانتهاء من إصلاح جميع الكسور والأعطال (صور)

اعتبار أوقات الذروة 

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك المياه خلال شهر رمضان، وتم وضع خطة ومراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد استهلاك للمياه بكميات كبيرة، مع عمل التطهير اللازم لشبكات وخطوط الصرف الصحي، وخاصة المناطق الساخنة، حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة لفرق الطوارئ للتعامل الفوري والسريع مع أي أحداث طارئة على مدار الساعة. 

 

فحص أجهزة التحكم 

وأضاف رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه يتابع على مدار الساعة تنفيذ خطة متكاملة تشمل أعمال الصيانة الدورية، وتطهير مراحل تنقية مياه الشرب في جميع محطات الإنتاج " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد". 
 

بالاضافة إلى فحص أجهزة التحكم والتشغيل، بجانب صيانة الطلمبات والمولدات الكهربائية ومحابس المياه وشبكات التوزيع، مشددًا على تطبيق نظم التشغيل القياسية لضمان عدم انقطاع مياه الشرب علي مدار الساعة. 

 

ضمان توفير خدمات المياه 

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أننا نسعي دائما لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى آمن باعلى مستويات الجودة، مشيرًا أن هناك خطة زمنية محددة لرفع كفاءة العديد من المحطات علي مستوى محافظات القناة، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظات القناة من أجل الاستمرار في تقديم خدمة متميزة في مجالي مياه الشرب أو رفع ومعالجة الصرف الصحي. 

 

استمرار أعمال الملس

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن جولاته المفاجئة مستمرة سواء على محطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي بجميع مناطق محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة الي محطات معالجة الصرف الصحي، وأعمال الملس والتطهير للشبكات، ومتابعة أعمال الصيانة التي تجري لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية في العمل، والعملية الدورية لغسيل شبكات مياه الشرب، والتأكد من ضبط جودة الخدمات.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مياة القناة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي محطات مياة الشرب والصرف الصحى المحطات

مواد متعلقة

جامعة القناة تعقد برنامجًا تدريبيًّا لطالبات الإعدادية بالإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية يعلن آليات إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة (صور)

محافظ الإسماعيلية يوجه باستمرار الرقابة على معارض أهلا رمضان (صور)

بدء فعاليات مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة بالإسماعيلية (صور)

ads

الأكثر قراءة

قادة السعودية وتونس والجزائر والكويت وسلطنة عمان أبرز الغائبين، قائمة المشاركين في القمة العربية الطارئة

مجلس تحرير "فيتو" يقرر بالإجماع الامتناع عن تغطية برنامج رامز جلال

لحظة وصول أحمد الشرع إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية (فيديو)

الأعلى للإعلام: تغريم قناة الأهلي 100 ألف جنيه ومنع ظهور شوبير لمدة أسبوعين

التفاصيل الكاملة لاعتداء كمسري على ركاب أتوبيس بالإسكندرية، والمحافظة ترد

السيسي يترأس اليوم أعمال القمة العربية غير العادية بالعاصمة الإدارية

تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

أسعار الذهب تشتعل صباح اليوم الثلاثاء، وهذا العيار يسجل 4720 جنيهًا

منوعات

المزيد

نجم Home Alone: بكيت عندما فاز أخي بالأوسكار

ميلي بوبي براون تهاجم الصحافة (فيديو)

18.07 مليون مشاهدة لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2025

ديمي مور تتخطي خسارتها للأوسكار بالبطاطس المقلية

المزيد

خدمات

المزيد

550 جنيهًا للأحمر، تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

بـ 32 جنيهًا اشتري كيلو السكر اليوم الثلاثاء 4 مارس

بكام كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

بصور الأقمار الصناعية، تحذير لهذه المناطق من طقس اليوم والكشف عن انقلاب جوي جديد

المزيد

انفوجراف

6 أفعال يجرمها قانون حماية الملكية الفكرية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ بعد الإسلام

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، أبو بكر الصديق عتيق الله من النار

الدراسة ليست عذرًا لتأخير الصلاة، نصائح هامة من دار الإفتاء للطلاب في رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية