محافظ الإسماعيلية يتابع جهود الطرق والنقل في تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية (صور)

بتكلفة حوالي ٣٠ مليون جنيه توسيع وتطوير شارع الثلاثيني بأبوعطوة "شارع السوق" و منطقتي زمزم والصفا و المروة بحي ثالث.

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الطرق والنقل في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، موجهًا بتكثيف العمل بالخطة في قطاع الطرق بالمحافظة، نظرًا لبدء الربع الرابع من الخطة السنوية ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

توسيع شارع الثلاثيني بأبو عطوة

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن المديرية تقوم حاليًا بتوسيع وتطوير شارع التلاتيني بأبوعطوة "شارع السوق" وذلك بعد قيام مركز ومدينة الإسماعيلية ومديرية الأمن بالإسماعيلية بشن حملة مكبرة لإزالة التعديات الكبرى بالشارع لتحقيق السيولة المرورية.

جانب من أعمال التطوير،فيتو

جانب من أعمال التطوير،فيتو

توسيع الشارع من الاتجاهين

حيث تقوم مديرية الطرق بتوسيع الشارع من الجهتين وتشكيل أرصفة وفتح حارات مرورية جديدة، وذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ الإسماعيلية بتطوير المحاور الداخلية وفك التكدسات المرورية داخل المدن.

جانب من أعمال التطوير،فيتو

جانب من أعمال التطوير،فيتو

تطوير زمام حي ثالث

وفي نفس الإطار تقوم مديرية الطرق والنقل بتطوير منطقة زمزم بنطاق حي ثالث ومنطقة الصفا والمروه بنفس الحي وذلك بتأسيس جميع شوارعها وتغطيتها بالبلاط الانترلوك في إطار توجيهات محافظ الإسماعيلية بالإهتمام بالمناطق المهملة والتي لم يسبق لها التطوير من قبل.





جانب من أعمال التطوير،فيتو

جانب من أعمال التطوير،فيتو

كما تشمل الأعمال توسيع جميع الشوارع وإزالة المخالفات والتعديات على مسطحات المرور بها، ومن المنتظر أن تنتهي الأعمال المذكورة ٢٠٢٥/٦/٣٠.

وأشار مدير عام الطرق والنقل في الإسماعيلية، إلي أن تكلفة المشروعات السابقة بمنطقتي زمزم والصفا والمروة وشارع أبو عطوة تتعدى الـ ٣٠ مليون جنيه.

جانب من أعمال التطوير،فيتو

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة إنهاء الأعمال في المدة المحددة، حتى يعود بالنفع على المواطن وتحقيق المستهدف من خطة الدولة خلال العام الحالي، وبأفضل جودة؛ وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.