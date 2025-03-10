الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بتكلفة حوالي ٣٠ مليون جنيه توسيع وتطوير شارع الثلاثيني بأبوعطوة "شارع السوق" و منطقتي زمزم والصفا و المروة  بحي ثالث.

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود الطرق والنقل في تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية (صور)

جانب من أعمال التطوير،فيتو
جانب من أعمال التطوير،فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جهود مديرية الطرق والنقل في تنفيذ مشروعات الخطة  الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، موجهًا بتكثيف العمل بالخطة في قطاع الطرق بالمحافظة، نظرًا لبدء الربع الرابع من الخطة السنوية ٢٠٢٥/٢٠٢٤. 

محافظ الإسماعيلية يبحث مع نائب وزير النقل تطوير "المنظومة" بالمحافظة

محافظ الإسماعيلية: استمرار الحملات المكثفة لإزالة أماكن النباشين(صور)

توسيع شارع الثلاثيني بأبو عطوة 

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن المديرية تقوم حاليًا بتوسيع وتطوير شارع التلاتيني بأبوعطوة "شارع السوق" وذلك بعد قيام مركز ومدينة الإسماعيلية ومديرية الأمن بالإسماعيلية بشن حملة مكبرة لإزالة التعديات الكبرى بالشارع لتحقيق السيولة المرورية.  

جانب من أعمال التطوير،فيتو
جانب من أعمال التطوير،فيتو
جانب من أعمال التطوير،فيتو
جانب من أعمال التطوير،فيتو

توسيع الشارع من الاتجاهين  

حيث تقوم مديرية الطرق بتوسيع الشارع من الجهتين وتشكيل أرصفة وفتح حارات مرورية جديدة، وذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ الإسماعيلية بتطوير المحاور الداخلية وفك التكدسات المرورية داخل المدن. 

جانب من أعمال التطوير،فيتو
جانب من أعمال التطوير،فيتو
جانب من أعمال التطوير،فيتو
جانب من أعمال التطوير،فيتو

تطوير زمام حي ثالث 

وفي نفس الإطار تقوم مديرية الطرق والنقل بتطوير منطقة زمزم بنطاق حي ثالث ومنطقة الصفا والمروه بنفس الحي وذلك بتأسيس جميع شوارعها وتغطيتها بالبلاط الانترلوك في إطار توجيهات محافظ  الإسماعيلية بالإهتمام بالمناطق المهملة والتي لم يسبق لها التطوير من قبل.

 

جانب من أعمال التطوير،فيتو
جانب من أعمال التطوير،فيتو
جانب من أعمال التطوير،فيتو
جانب من أعمال التطوير،فيتو

كما تشمل الأعمال توسيع جميع الشوارع وإزالة المخالفات والتعديات على مسطحات المرور بها، ومن المنتظر أن تنتهي الأعمال المذكورة ٢٠٢٥/٦/٣٠. 

وأشار مدير عام الطرق والنقل في الإسماعيلية، إلي أن تكلفة المشروعات السابقة بمنطقتي زمزم والصفا والمروة وشارع أبو عطوة تتعدى الـ ٣٠ مليون جنيه.

جانب من أعمال التطوير،فيتو
جانب من أعمال التطوير،فيتو

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة إنهاء الأعمال في المدة المحددة، حتى يعود بالنفع على المواطن وتحقيق المستهدف من خطة الدولة خلال العام الحالي، وبأفضل جودة؛ وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية الطرق والنقل بالاسماعيلية تطوير الطرق بالإسماعيلية الخطة الاستثمارية

مواد متعلقة

برنامج تدريبي خاص بـ "تغذية مرضى الحروق" بالمجمع الطبي بالإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية يبحث مع نائب وزير النقل تطوير "المنظومة" بالمحافظة

محافظ الإسماعيلية: استمرار الحملات المكثفة لإزالة أماكن النباشين(صور)

محافظ الإسماعيلية يشهد وضع حجر الأساس لمشروع "دي سيتا" الصينية بالقنطرة غرب (صور)

الأكثر قراءة

خفة دم وموهبة مكة محمد صلاح تلفت الأنظار في مسلسل كامل العدد++

لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة اليوم

نجل الشهيد أحمد المنسي: أبي كان حافظا للقرآن وحريصا على هذه العادة (فيديو)

مسلسل إش إش الحلقة 11، زواج مي عمر وماجد المصري

فتاة تسأل: هل لعاب الكلب ينقض الوضوء؟ رد حاسم من علي جمعة

السيسي: انتصار العاشر من رمضان يذكرنا بصلابة الشعب وقدرته على صد العدوان

صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار

طالبة تسأل: هل صحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب؟ رد حاسم من علي جمعة

منوعات

المزيد

أوكرانيا تطلق نظاما إلكترونيا لتسهيل زراعة القنب الصناعي

دراسة تكشف وجود صلة بين النوم ساعات طويلة وزيادة خطر الإصابة بأمراض تهدد الحياة

الرائحة الكريهة وامتلاء 11 مرحاضا بالفضلات يسبب كارثة على متن طائرة هندية بأمريكا (فيديو)

الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا للاتصالات

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 10-3-2025

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

حياة الملاجئ والمحلل فى المقدمة.. 8 قضايا تناقشها دراما رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، مكحول بن أبي مسلم "إمام أهل الشام"

ما موقف الإسلام من التنمر وهل يعصم الصيام الحقيقي صاحبه منه ؟ وزير الأوقاف السابق يرد

عمرو خالد: حياتنا مليئة بالأوجاع والتحديات وهذه طريقة الوصول لأحسن العيش (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية