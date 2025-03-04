أستاذ بالقومي للبحوث يوضح ضوابط صيام مرضى السكري خلال شهر رمضان (فيديو)

يتساءل الكثير من مرضى السكري عن إمكانية الصيام دون التعرض لمضاعفات صحية خطيرة، وفي هذا السياق، قدم الدكتور خالد يونس، أستاذ أمراض الباطنة بالمركز القومي للبحوث، مجموعة من الإرشادات والنصائح الطبية الهامة لضمان صيام آمن لمرضى السكري، مشددًا على ضرورة المتابعة الطبية الدقيقة أثناء الشهر الكريم.

أنواع مرض السكري وتأثيره على الصيام

وأوضح الدكتور خالد يونس أن مرض السكري ينقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية، لكل منها تأثير مختلف على إمكانية الصيام: النوع الأول (المعتمد على الأنسولين)، هذا النوع عادةً لا يُفضل معه الصيام، نظرًا لاعتماده الكامل على الأنسولين، مما يزيد من احتمالات انخفاض السكر بشكل حاد، ومع ذلك، في حال أصر المريض على الصيام، يتم تعديل جرعات الأنسولين بعناية لضمان استقرار مستويات السكر في الدم.



النوع الثاني (غير المعتمد على الأنسولين)، ويعد هذا النوع الأكثر شيوعًا بين البالغين، وهناك تطورات كبيرة في الأدوية الحديثة التي تتيح للمرضى الصيام دون خطر انخفاض السكر، وبعض هذه الأدوية تعمل على تحسين مستويات السكر دون التسبب في هبوط مفاجئ، مما يسهل على المرضى إتمام صيامهم بأمان.

النوع الثالث (MODY أو السكري الوراثي المبكر)، وهذا النوع يصيب الأشخاص في سن مبكرة، ولكنه لا يكون معتمدًا على الأنسولين بالكامل، لذا يمكن إدارة الصيام من خلال تنظيم جرعات الأدوية واتباع نظام غذائي متوازن.

مخاطر انخفاض السكر أثناء الصيام

وأكد الدكتور خالد يونس أن أكبر خطر يواجه مرضى السكري خلال الصيام هو انخفاض السكر الحاد، وليس الارتفاع، مشيرًا إلى أن الهبوط قد يؤدي إلى أعراض خطيرة مثل الدوخة، التعرق الشديد، وفقدان الوعي، لذا، من الضروري أن يقوم المرضى بقياس مستوى السكر في الدم قبل الإفطار بساعتين للتأكد من عدم وجود انخفاض خطير يستدعي الإفطار فورًا.

وشدد على أن الارتفاع في السكر يمكن التعامل معه بعد الإفطار، لكن الانخفاض المفاجئ قبل الإفطار قد يعرض حياة المريض للخطر، وهنا يصبح الإفطار واجبًا شرعيًا وطبيًا لحماية المريض.

إرشادات غذائية لصيام آمن لمرضى السكري

ولضمان استقرار مستويات السكر في الدم خلال ساعات الصيام، قدم الدكتور خالد يونس مجموعة من النصائح الغذائية الهامة، من بينها:

تناول وجبة سحور غنية بالبروتينات والألياف، مثل الفول والبيض، حيث تمنح هذه الأطعمة طاقة ممتدة طوال اليوم وتساعد على تجنب الشعور بالجوع بسرعة.

تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات والكربوهيدرات البسيطة مثل الحلويات والمخبوزات البيضاء، لأنها تؤدي إلى ارتفاع سريع ثم انخفاض حاد في مستوى السكر.

الحفاظ على توازن السوائل بشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف، والذي قد يزيد من اضطرابات مستويات السكر.

تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبات صغيرة ومتفرقة، لتجنب ارتفاع مفاجئ في السكر بعد فترة طويلة من الصيام.

مراقبة تأثير الأطعمة على الجسم، وفي حال تسبب الفول أو بعض الأطعمة الأخرى في الحموضة، يمكن تناول أدوية مضادة للحموضة للحفاظ على راحة الجهاز الهضمي.



أهمية المتابعة الطبية أثناء رمضان

وأوصى الدكتور خالد يونس جميع مرضى السكري بإجراء تحاليل دورية خلال شهر رمضان، مع التركيز على قياس مستوى السكر في الدم قبل الإفطار بساعتين، حيث يعد هذا التوقيت الأكثر أهمية لمعرفة مدى قدرة المريض على الاستمرار في الصيام بأمان.

وأكد في ختام حديثه أن "التخطيط الجيد والمتابعة المستمرة يمكن أن تساعد مرضى السكري على صيام رمضان دون مضاعفات، بشرط الالتزام بالإرشادات الطبية والتغذوية المناسبة لكل حالة".

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