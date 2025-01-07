لمرضى السكري، 3 أنظمة غذائية لفقدان الوزن بدون مضاعفات

بالنسبة لـ مرضى السكري، يعد الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه أمرًا ضروريًا، ويمكن أن يساعد الحفاظ على وزن معتدل في إدارة مستويات السكر في الدم وتقليل خطر حدوث مضاعفات، مثل السكتة الدماغية.

للحفاظ على الصحة العامة وتقليل خطر حدوث مضاعفات، يوصى بأن يختار مرضى السكري طرقًا آمنة لفقدان الوزن، وقد تؤدي محاولة إنقاص الوزن بسرعة كبيرة، أو باستخدام طرق متطرفة، إلى آثار جانبية، مثل انخفاض مستويات السكر في الدم، والتعب، والجوع الشديد.

يمكن أن يؤدي فقدان الوزن باستخدام طرق آمنة ومستدامة إلى تقليل خطر الآثار السلبية ومساعدة مرضى السكري في الحفاظ على فقدان الوزن بمرور الوقت.

يجب على الشخص المصاب بـ السكري مراعاة عدة عوامل عند تحديد أفضل طريقة لفقدان الوزن، وقد يشمل ذلك عمره وصحته العامة وكمية الوزن التي يتعين عليه خسارتها.

النظام الغذائي الأكثر ملاءمة لشخص مصاب بالسكري هو النظام الذي سيلتزم به على المدى الطويل، وتتضمن الأنظمة الغذائية أدناه إجراء تغييرات صحية طويلة الأمد لمساعدة الشخص على إنقاص الوزن بأمان، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

الأطعمة التي يجب تناولها

قد يساعد تضمين بعض الأطعمة في النظام الغذائي، مع الحد من تناول أطعمة أخرى، الشخص المصاب بمرض السكري على إدارة حالته بشكل أفضل، وبالإضافة إلى ذلك، قد يوفر ذلك أيضًا فوائد صحية ويساعدهم على تحقيق وزن صحي، وقد يخشى بعض الأشخاص أن العيش مع مرض السكري يعني أنه يجب عليهم تجنب الأطعمة التي يستمتعون بها، ومع ذلك، قد يظل الأشخاص قادرين على الاستمتاع بهذه الأطعمة، ولكن في أجزاء أصغر أو أقل تكرارًا كجزء من نظام غذائي متوازن.

إن مفتاح النظام الغذائي الصحي هو التنوع واختيار أطعمة مختلفة من كل مجموعة غذائية رئيسية، قد يفكر الأشخاص بعد ذلك في إجراء تبديلات أكثر صحة، مثل الحبوب الكاملة والخضروات النشوية للكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والدواجن والأسماك بدلًا من اللحوم الحمراء والمصنعة للحصول على البروتين، وإضافة الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو بدلًا من الأطعمة المقلية.

وفقًا للجمعية الأمريكية للسكري (ADA)، فإن خطة الأكل الصحي تشمل:

الفواكه والخضروات

اللحوم الخالية من الدهون ومصادر البروتين النباتية

سكر مضاف أقل

أطعمة معالجة أقل.

أنظمة غذائية يجب تجنبها

قد يعتقد بعض الأشخاص أن اتباع نظام غذائي سيقتصر على حل سريع، أو استبعاد بعض الأطعمة، أو اتباع قواعد صارمة، ومع ذلك، فإن العديد من الأنظمة الغذائية العصرية وفقدان الوزن قد تكون في الواقع ضارة بالصحة، في حين أن بعضها قد يوفر نتائج قصيرة المدى، إلا أنها غالبًا ما تكون صعبة الاستمرار ويمكن أن تحرم الشخص من العناصر الغذائية الأساسية.

بدلًا من ذلك، يجب أن يهدف الشخص إلى اتباع نظام غذائي مع خطة طعام متوازنة ومغذية يمكنه اتباعها على المدى الطويل.

من المستحسن أيضًا مناقشة الأنظمة الغذائية مع أخصائي طبي، على سبيل المثال، قد يساعد اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية بعض الأشخاص في إدارة أعراض مرض السكري، ولكن قد لا يكون هذا النوع من النظام الغذائي آمنًا أو مناسبًا للجميع المصابين بمرض السكري من النوع 2، وخاصة أولئك الذين يحتاجون إلى الأنسولين.

ريجيم داش

حمية داش، أو النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم، هي خطة غذائية ابتكرها خبراء من المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة (NIH) لمساعدة الأشخاص على التحكم في ضغط الدم لديهم.

تتضمن الجوانب المهمة لهذا النظام الغذائي حجم الحصة، وتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية، والحصول على التوازن المناسب للعناصر الغذائية، وهو يشجع الشخص على استهلاك كمية أقل من الصوديوم، مع زيادة تناوله للمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، وفي حين يهدف النظام الغذائي إلى خفض ضغط الدم، فإنه قد يساعد أيضًا أولئك الذين يريدون إنقاص الوزن وخفض الكوليسترول وإدارة مرض السكري.

تشير الأبحاث إلى أن نظام داش الغذائي هو خطة غذائية مقبولة لمرضى السكري، كما يضيف أن النهج الغذائي المتوازن يمكن أن يحسن مقاومة الأنسولين وفرط شحميات الدم والسمنة.

النظام الغذائي المتوسطي

يتضمن النظام الغذائي المتوسطي اختيارات الطعام وأنماط الطهي النموذجية لبعض الأماكن في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

يتضمن النظام الغذائي عادة:

الكثير من الخضروات

الحبوب الكاملة

الفواكه باعتدال

المكسرات والبذور

الأعشاب والتوابل

زيت الزيتون

الأسماك

البيض

لاحظ الباحثون أن النظام الغذائي المتوسطي قد يكون نهجًا مفيدًا لفقدان الوزن للأشخاص المصابين بمرض السكري.

سلطوا الضوء على دراسة استمرت عامين شملت 36 بالغًا يعانون من السمنة ومرض السكري من النوع 2، وتناول المشاركون إما نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات أو نظامًا غذائيًا متوسطيًا أو نظامًا غذائيًا منخفض الدهون لمدة عامين.

كان النظام الغذائي المتوسطي هو الأكثر ملاءمة للتغيرات في مستويات الأنسولين والجلوكوز الصائم، كما فقد أولئك الذين اتبعوا النظام الغذائي المتوسطي في المتوسط ​​1.5 كيلوغرام (كجم) في المتوسط، أو 3.3 رطل أكثر من أولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا منخفض الدهون.

النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات

الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات هي خطة شائعة لفقدان الوزن يمكن أن تكون فعالة لتحسين جوانب معينة من الصحة لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري، وعادةً، تحد الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات من تناول الشخص للكربوهيدرات وتشمل كميات أعلى من البروتين والدهون الصحية.

تشمل أمثلة الأطعمة التي قد يقيدها الشخص في نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ما يلي:

البطاطس

الأرز

الخبز الأبيض

الكعك

الحلويات

الكعك

المعكرونة

يجب على الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات تناول الكثير من الخضروات والحصول على الكثير من البروتين من الأسماك واللحوم الخالية من الدهون والبيض، وهناك العديد من أنواع الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، في حين أن معظمها ينطوي على تقليل إجمالي كمية الكربوهيدرات، فإن بعضها يقيد إجمالي تناول الكربوهيدرات أكثر من غيرها.

على سبيل المثال، تقيد الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات جدًا (VLCDs) الكربوهيدرات إلى أقل من 10٪ من إجمالي السعرات الحرارية، أو 20-50 جرامًا، يوميًا، بينما قد تحد الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات الأقل تقييدًا من إجمالي تناول الكربوهيدرات إلى أقل من 26٪، أو أقل من 130 جرامًا، يوميًا، في حين أن هذا النظام الغذائي قد لا يكون مناسبًا للجميع، تشير الأدلة إلى أنه يمكن أن يكون مفيدًا.

على سبيل المثال، تشير المراجعات إلى أن الأساليب الغذائية منخفضة الكربوهيدرات يمكن أن تكون طريقة آمنة وفعالة لمساعدة المصابين بداء السكري من النوع 2 على إدارة وزنهم ومستويات السكر في الدم.

وتشير المراجعات البحثية إلى أنه بالإضافة إلى فقدان الوزن، قد يعاني مرضى السكري من النوع 2 الذين يلتزمون بنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات من اختفاء الأعراض دون عواقب سلبية.

نصائح غذائية أخرى

بينما يمكن لأي شخص المساعدة في السيطرة على مرض السكري باستخدام النظام الغذائي، لا توجد خطة طعام خاصة واحدة حصريًا للأشخاص المصابين بداء السكري، ومع ذلك، يمكن للأشخاص تطبيق النصائح الغذائية للمساعدة في رحلة إنقاص الوزن، ويمكن أن تشمل هذه:

اختيار الكربوهيدرات الصحية

تناول كمية أقل من الملح

تناول كمية أقل من اللحوم الحمراء والمصنعة

تناول المزيد من الفاكهة والخضروات

اختيار الدهون الصحية

تقليل السكر المضاف

اختيار الوجبات الخفيفة المعقولة

منع الكحول

اختيار الأطعمة وأحجام الحصص المعقولة

تقليل استهلاك المشروبات المحلاة

بالإضافة إلى النظام الغذائي، يمكن للأشخاص أيضًا تضمين استراتيجيات أخرى للحفاظ على وزن صحي، مثل ممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وشرب الكثير من الماء.

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