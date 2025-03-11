رئيس النواب الأمريكي: ترحيل حاملي التأشيرات الدراسية المشاركين في ترهيب الطلبة اليهود

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون اليوم الثلاثاء: سنعيد حاملي التأشيرات الدراسية الذين يشاركون في ترهيب الطلبة اليهود إلى بلدانهم.

اعتقال كل من يناصر حركة حماس في الجامعات الأمريكية

وأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستعتقل كل من يناصر حركة حماس في الجامعات الأمريكية.

وأضاف ترامب: "لن نتسامح مع أي نشاط معاد لـ الولايات المتحدة وللسامية، وأدعو الجامعات للامتثال لسياستنا بشأن المتعاطفين مع الإرهاب".

احتجاجات جامعة كولومبيا ضد إسرائيل

والسبت الماضي، ألقت سلطات الهجرة الاتحادية في الولايات المتحدة، القبض على ناشط فلسطيني لعب دورا بارزا في احتجاجات جامعة كولومبيا ضد إسرائيل، في تصعيد كبير بتعهد إدارة الرئيس ترامب باعتقال وترحيل الطلاب الناشطين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.