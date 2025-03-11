الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس النواب الأمريكي: ترحيل حاملي التأشيرات الدراسية المشاركين في ترهيب الطلبة اليهود

مايك جونسون، فيتو
مايك جونسون، فيتو

 قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون اليوم الثلاثاء: سنعيد حاملي التأشيرات الدراسية الذين يشاركون في ترهيب الطلبة اليهود إلى بلدانهم.

 

اعتقال كل من يناصر حركة حماس في الجامعات الأمريكية

 وأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستعتقل كل من يناصر حركة حماس في الجامعات الأمريكية.

وأضاف ترامب: "لن نتسامح مع أي نشاط معاد لـ الولايات المتحدة وللسامية، وأدعو الجامعات للامتثال لسياستنا بشأن المتعاطفين مع الإرهاب".

 

احتجاجات جامعة كولومبيا ضد إسرائيل

والسبت الماضي، ألقت سلطات الهجرة الاتحادية في الولايات المتحدة، القبض على ناشط فلسطيني لعب دورا بارزا في احتجاجات جامعة كولومبيا ضد إسرائيل، في تصعيد كبير بتعهد إدارة الرئيس ترامب باعتقال وترحيل الطلاب الناشطين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس النواب الامريكي الطلبة اليهود التأشيرات الدراسية ترامب الجامعات الامريكية حماس

مواد متعلقة

ترامب: الحل الوحيد للأزمة مع كندا هو أن تصبح الولاية رقم 51

ترامب يتوعد: سنعتقل كل من يناصر حماس في الجامعات الأمريكية

ترامب يغري سكان جزيرة جرينلاند بمليارات الدولارات، ما القصة؟

رئيس النواب الأمريكي يوجه رسالة لـ زيلينسكي: إما أن تعود لرشدك أو يقود أوكرانيا شخص آخر

الأكثر قراءة

أول تعليق من رابطة الأندية بعد بيان الأهلي بشأن أزمة القمة 130

الأهلي يستعد للتحرك إلي ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة الزمالك في القمة 130

حقيقة إلغاء معسكر الأهلي ومغادره اللاعبين إلى منازلهم

أول قرار لرابطة الأندية بعد بيان انسحاب الأهلي من مباراة القمة

12 رسالة قوية من السيسي للمصريين

الأهلي يعلن رسميًّا موقفه من خوض مباراة القمة 130

حقيقة تواصل اتحاد الكرة مع الحكم الليبي معتز الشلماني لإدارة القمة

نادي إشبيلية الإسباني يسخر من تهديد الأهلي بعدم خوض مباراة القمة

منوعات

المزيد

ميجان ماركل ترد على ادعاءات التنمر بحق طاقم عملها

لحظة هدم وإزالة الشموع الحجرية الضخمة من داخل المسجد الأموي (فيديو)

14 مدينة هندية ضمن الأكثر تلوثًا في العالم

وفاة المغني الكوري ويسونج عن عمر يناهز 43 عامًا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 11-3-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الفطر للمسافر

عمرو خالد: كيف تتعامل مع الشخصيات السامة والمؤذية؟.. درس خصوصي من رسول الله (فيديو)

تلاوة خاشعة للقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض من سورة الأعراف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية