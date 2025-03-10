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خارج الحدود

ترامب يغري سكان جزيرة جرينلاند بمليارات الدولارات، ما القصة؟

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إغراءات جديدة إلى سكان جزيرة جرينلاند، مشيرًا إلى أن إدارته مستعدة لاستثمار مليارات الدولارات من أجل خلق فرص عمل جديدة، وجعل سكان الجزيرة أثرياء.

ترامب يغري سكان جزيرة جرينلاند بمليارات الدولارات

 

ويأتي عرض ترامب قبيل الانتخابات التشريعية المرتقبة، غدًا الثلاثاء، في جرينلاند، إذ كتب الرئيس الأمريكي في منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، أن بلاده تدعم بقوة حق شعب جرينلاند في تحديد مستقبله.

وربط الرئيس الأمريكي عرضه بقبول سكان الجزيرة الانضمام لبلاده، قائلًا: "نرحب بكم لتكونوا جزءًا من أعظم أمة في العالم".

وتعهد ترامب أن تواصل بلاده الحفاظ على سلامة مواطني الجزيرة، كما فعلت منذ الحرب العالمية الثانية.

قطع العلاقات مع الدنمارك دون الوقوع بقبضة امريكا

ويتوجه الناخبون غدًا إلى الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية، تأتي عقب حملة تركزت في معظمهما على متى سيتم قطع العلاقات مع الدنمارك، من دون الوقوع في قبضة الولايات المتحدة ورئيسها.

وكان ترامب استهل عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي بالسعي إلى ضم جرينلاند، التي تعد أكبر جزيرة في العالم وتتمتع بحكم ذاتي ضمن مملكة الدانمارك، لترد كوبنهاغن بالرفض معلنة أن "الجزيرة ليست للبيع

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الحرب العالمية الثانية الدانمارك الدنمارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكى الولايات المتحدة

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