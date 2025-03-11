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ساخرون

ساخرون.. غراب البين يكتب: عزومات رمضان

غراب البين، فيتو
غراب البين، فيتو

بعد يوم طويل من اللف والدوران والمرازية فى خلق الله.. قررت أريح جتتى ساعتين.. وقفت على سور بلكونة الست “أم حسام” وانكمشت بين ريشى وقبل أن أغمض عيناى سمعت صوتًا يأتى من خلف شيش البلكونة للست أم حسام تقول: الفلوس اللى معايا مكفتش حاجة.. يا دوب اشتريت بطة و2 كيلو لحمة وخلاص كده الألفين جنيه خلصوا.. 

عايزين ألفين كمان علشان نشترى الفراخ والممبار والخضار وباقى المكونات بتاعة المحشى والبشاميل والرقاق. صوت زوجها يصرخ فى وجهها قائلًا: ليه ده كله يا وليه.. هو انتى عازمة الشارع كله ولا إيه؟! مش كفاية الوليمة اللى عملتيها فى أول يوم رمضان؟! 

 

فقالت له: ده كده يادوب يكفى بناتك وأزواجهم وعيالهم على الفطار.. معلش فُك الكيس إحنا فى رمضان. فقال لها: هو بقى فيه كيس يا وليه.. ده كده مش هنلاقى نشترى حاجة العيد للعيال! فقالت له ما هو ده العادى وإحنا بنعمل كده كل سنة فى شهر رمضان فقال لها: أيوه كنا بنعمل كده.. بس ده ماضى وراح لحاله خلاص.

 

وهنا أدركت أن الليلة دى مفيهاش نوم فوقفت على قدمى ونفشت ريشى وأخذت أنعق بأعلى صوتى “قاق قاق” فراحت الست أم حسام وزوجها يهشونى ويقولون لى غور من هنا يا غراب البين جبتلنا النكد والفقر.. 

 

فهربت مسرعًا ولسان حالى يقول: بقى أنا اللى جبتلكم النكد والفقر أم أنكم من تنكدون على أنفسكم عمال على بطال؟! عزومات رمضان مش لازم يكون عليها لحمة وبط وحمام وفراخ ومحشى ورقاق مرة واحدة.. كفاية صنف أو اتنين علشان مترهقوش بعض خاصة فى ظل غلاء الأسعار اللى أرهقت الجميع.. أما صحيح شوية بنى آدمين غاويين عكننة حتى فى الشهر المفترج!

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