الدفاع الروسية: تدمير 337 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مختلف مناطق روسيا

أعلنت الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت في ساعات صباح الثلاثاء 337 طائرة مسيرة معادية خلال تصديها لأكبر هجوم شنته أوكرانيا على الأراضي الروسية منذ بدء العملية الخاصة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه تم إسقاط 91 مسيرة فوق مقاطعة موسكو، و126 في مقاطعة كورسك، و38 في بريانسك، و25 في بيلغورود، و22 في ريازان، و10 في كالوغا، و8 في كل من ليبيتسك وأوريول، و6 في فورونيج، و3 في نيجني نوفجورود.

وفي وقت سابق اليوم أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف عن مقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين على الأقل بعد هجوم عشرات المسيرات الأوكرانية، فيما ارتفعت حصيلة الجرحى لاحقا إلى 5، حسب خدمات الطوارئ.

وأفاد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين صباح اليوم بصد أكبر هجوم بالمسيرات على العاصمة الروسية، موضحا أن الدفاعات الجوية أسقطت 74 مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو في ساعات الفجر والصباح.

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