الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الدفاع الروسية: تدمير 337 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مختلف مناطق روسيا

طائرة مسيرة، فيتو
طائرة مسيرة، فيتو

أعلنت  الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت في ساعات صباح الثلاثاء 337 طائرة مسيرة معادية خلال تصديها لأكبر هجوم شنته أوكرانيا على الأراضي الروسية منذ بدء العملية الخاصة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه تم إسقاط 91 مسيرة فوق مقاطعة موسكو، و126 في مقاطعة كورسك، و38 في بريانسك، و25 في بيلغورود، و22 في ريازان، و10 في كالوغا، و8 في كل من ليبيتسك وأوريول، و6 في فورونيج، و3 في نيجني نوفجورود.

وفي وقت سابق اليوم أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف عن مقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين على الأقل بعد هجوم عشرات المسيرات الأوكرانية، فيما ارتفعت حصيلة الجرحى لاحقا إلى 5، حسب خدمات الطوارئ.

وأفاد عمدة  موسكو سيرغي سوبيانين صباح اليوم بصد أكبر هجوم بالمسيرات على العاصمة الروسية، موضحا أن الدفاعات الجوية أسقطت 74 مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو في ساعات الفجر والصباح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدفاع الروسية طائرة مسيرة أوكرانيا الاراضي الروسية موسكو مقاطعة كورسك نيجني نوفجورود

مواد متعلقة

ماسك يتهم أوكرانيا بالهجوم على موقع "إكس"

زيلينسكي: يمكن تحقيق سلام عادل ودائم فى أوكرانيا تحت قيادة أمريكا

زيلينسكي: الاجتماع بين فرق أوكرانيا وأمريكا بالسعودية أصبح أكثر جاهزية

زيلينسكي يدعو إلى هدنة جوية بعد قصف روسي مكثف ضد أوكرانيا

الأكثر قراءة

مصرع كومبارس وإنقاذ 4 آخرين في سقوط سيارة بترعة المريوطية أثناء عودتهم من التصوير (صور)

حريق يلتهم "كافيه" أحمد عيد عبد الملك بالدقي واللاعب يكشف حجم الخسائر

اختفى قبل الفطار ولم يؤم المصلين في التراويح، العثور على جثة طالب ثانوي داخل بئر بالأقصر

حدث في 11 رمضان سنة 3 هجرية.. زواج الرسول بـ"زينب المخزومية أم المساكين"

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، تراجع الليمون 20 جنيها وقفزة غير مسبوقة للفلفل ألوان

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقناة الناقلة

بعد وفاة زميلتهم، بيان جديد لطلاب طب المنوفية يكشفون عن تغيير مفاجئ في الدرجات

منوعات

المزيد

حاملا كرسيا ومخرجا لسانه، خروج غريب لرئيس الوزراء الكندي ترودو من البرلمان (صورة)

صحفي سعودي يروي تفاصيل صورة "تلبيس" ياسر عرفات الحذاء لصدام حسين (فيديو)

ماسك يتهم أوكرانيا بالهجوم على موقع "إكس"

إجلاء مئات العائلات في جواتيمالا بسبب بركان فويجو و30 ألف شخص في مرمى الحمم البركانية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين؟

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالدوري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البسبوسة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

حدث في 11 رمضان سنة 3 هجرية.. زواج الرسول بـ"زينب المخزومية أم المساكين"

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 11 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية