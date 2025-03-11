زيلينسكي يقترح تبادل الأسرى مع روسيا كخطوة رئيسة لبناء الثقة مع موسكو

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإفراج عن الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين إلى وطنهم عشية المحادثات مع الولايات المتحدة في السعودية بشأن اتفاق سلام محتمل بين بلاده وروسيا.

تعرض أوكرانيا على الولايات المتحدة، خلال محادثات تجري بين الطرفين في جدة، الثلاثاء، خطة لوقف إطلاق نار جزئي مع روسيا، في مبادرة تأمل منها كييف أن تستعيد دعم البيت الأبيض الذي يطالبها، منذ عاد إليه الرئيس دونالد ترامب، بتقديم تنازلات لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وقال زيلينسكي على منصة "إكس" بعد لقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن هذه الخطوة "يمكن أن تصبح خطوة رئيسية في بناء الثقة في الجهود الدبلوماسية".

وأضاف زيلينسكي أن "جزءًا كبيرًا من النقاش خُصص لصيغ ضمانات الأمن".

يذكر أن التواصل بشأن تبادل الأسرى هو القناة الوحيدة المتبقية للحوار بين كييف وموسكو، حيث تبادل الطرفان المتحاربان بالفعل آلاف الأسرى في عدة عمليات، لكن لا تزال أعداد الأسرى لدى كلا الطرفين غير واضحة.

وستكون المحادثات في المملكة العربية السعودية اللقاء الأكثر أهمية منذ المشادة الكلامية الصادمة في البيت الأبيض في 28 فبراير عندما وبّخ ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب ما اعتبره نكرانا للجميل الأمريكي.

ومنذ المشادة بين ترامب وزيلينسكي، علّقت واشنطن المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وكذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية والوصول إلى صور الأقمار الصناعية في محاولة منها لإجبار كييف على الجلوس على طاولة المفاوضات.

ومن ذلك صعّدت موسكو من هجماتها وضربت بقوة البنية التحتية الأوكرانية، واستعادت قرى في منطقة كورسك الروسية التي سيطرت عليها أوكرانيا في محاولة منها للحصول على ورقة مساومة في أي مفاوضات بين الطرفين.

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