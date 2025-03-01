السبت 01 مارس 2025
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محافظ الإسماعيلية يشكر الفريق الطبي القائم على إجراء أول عملية زراعة كبد بالمحافظة

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية مع فريق المجمع الطبي

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الشكر للفريق الطبي الذي أجرى اول جراحة لزراعة كبد بمجمع الإسماعيلية الطبي.   

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إشادة بفريق الأطباء 

وأشاد محافظ الإسماعيلية، بما قدمه الاطباء من إنجاز طبي تم لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل والذي يعد إنجازًا حقيقيًّا في منظومة الصحة بجمهورية مصر العربية.
 

أعضاء الفريق الذى أجرى الجراحة 

وضم  نخبة من استشاريِّ جراحة وزراعة الكبـد في الإسماعيلية، بقيادة الأستاذ الدكتور أسامة حجازي، أستاذ جراحة وزراعة الكبد ومدير برنامج زراعة الكبد بالمجمع، إلى جانب الأستاذ الدكتور هاني عبدالمجيد شريم، أستاذ جراحة وزراعة الكبد، والدكتور إسلام أيوب، أستاذ مساعد جراحة الكبد، والدكتور أحمد سلام، أستاذ مساعد جراحة الكبد، والدكتور يحيى فايد، مدرس جراحة الكبد، بمشاركة مجموعة من أخصائيِّ جراحة الكبد.  

 

فريق التخدير المشترك 

كما شارك في العملية فريق التخدير المتميز، الذي ضم استشاري التخدير الدكتور عماد كامل عشم الله، والدكتورة منة الشافعي، بالإضافة إلى أنه ضم الأستاذ الدكتور محمد علي عباسي، أستاذ أمراض الكبد، لضمان توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية. 

 

تقديم الخدمات الطبية 

و من جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، أن هذه العملية تمثل إضافة نوعية في تقديم الخدمات الطبية المتقدمة داخل منشآت الهيئة. 

 

 موضحًا أن زراعة الكبد تعد من أدق وأعقد العمليات الجراحية، وتتطلب كوادر طبية متخصصة، وتقنيات حديثة، وتجهيزات طبية متطورة، وهو ما تحرص الهيئة على توفيره بكفاءة عالية. 

 

تعزيز خدمات زراعة الأعضاء 

وتستمر الهيئة العامة للرعاية الصحية في تعزيز خدمات زراعة الأعضاء داخل مستشفياتها، وتوفير أحدث التقنيات الطبية لتحقيق أعلى معدلات النجاح، وتدريب الكوادر البشرية على أعلى المستويات، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية في توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين بجودة عالمية. 

 

 

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