بدء فعاليات مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة بالإسماعيلية (صور)

بدأ فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، والذى يوافق أول أيام شهر رمضان المبارك تنفيذ مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة.

استهداف منازل أصحاب الأمراض المزمنة

وتجوب الفرق الطبية التابعة لفرع الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، "المنازل"، لتقديم الرعاية الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتسليمهم الأدوية، إضافة إلى تقديم التوعية، والتثقيف الصحي للأُسر، والمواطنين حول الإرشادات الصحية السليمة طوال الشهر الكريم.

جانب من فعاليات المبادرة،فيتو

جانب من فعاليات المبادرة،فيتو

الهدف من إطلاق المبادرة

وتأتي المبادرة بناءً على توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بوضع برنامج للرعاية الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة طوال شهر رمضان المبارك، لتحقيق أعلى معدلات رضا المنتفعين عن الخدمة، والحفاظ على صحتهم.

جانب من فعاليات المبادرة،فيتو

تدريب متكامل لأفراد الأمن في مجمع الإسماعيلية الطبي





ومن جهة أخرى قامت إدارة الأمن بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية بتقديم برنامج تدريبي شامل لأفراد الأمن يهدف التدريب إلى تعزيز مهارات الأفراد في عدة مجالات حيوية تتعلق بأمن وسلامة المنشأة.

جانب من فعاليات المبادرة،فيتو

جانب من فعاليات المبادرة،فيتو

تضمن البرنامج التدريبي محاور رئيسية، منها كيفية تحقيق رضاء المنتفعين من خلال تقديم خدمات أمنية متميزة، كما تم التركيز على أهمية التصرف السريع في المواقف الحرجة، مما يساهم في الحفاظ على سلامة المرضى والزوار.

جانب من فعاليات المبادرة،فيتو

جانب من فعاليات المبادرة،فيتو

كما شمل التدريب متابعة سير العمل والإشراف على المظهر العام لفرد الأمن، ومهارات التواصل حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي، والمظهر اللائق والتواصل الجيد، الذي يعكس صورة إيجابية عن الهيئة.

وفي إطار تعزيز الأمن داخل المنشأة، تم تدريب الأفراد على كيفية التأمين الفعالة على البوابات والمداخل، لضمان دخول وخروج الأفراد بشكل منظم وآمن.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز مستوى الأمان داخل المنشآت الطبية، مما يسهم في توفير بيئة آمنة ومريحة للمرضى والزوار.

قدم التدريب اللواء عمرو الاحمدى مدير إدارة الأمن بفرع الهيئة بالإسماعيلية، نسق التدريب الاستاذ احمد السيد، مشرف إدارة الأمن بالفرع.

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