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حوادث

القبض على عامل قتل صديقه بسلاح أبيض أثناء تسحرهما بالوراق

القبض على قاتل صديقه
القبض على قاتل صديقه بالوراق، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل قتل صديقه بسلاح أبيض إثر نشوب مشاجرة بينهما وقت السحور لخلافات مالية بينهما، ولذا بالفرار إلا أن رجال البحث الجنائي تمكنت من ضبطتهم وبحوزته إدارة الجريمة واعترف بارتكابه الواقعة إثر خلافات مالية وبين المجني عليه.

 

وشهدت منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، جريمة قتل مأساوية وقت السحور، بعدما أقدم شاب على طعن صديقه بسلاح أبيض، مما أدى إلى وفاته في الحال، وتم نقله للمستشفى العام بالوراق.

البداية كانت قد ورد معلومات لرئيس مباحث الوراق بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة مساء أمس الإثنين وقت السحور بيت صديقين انتهت بمقتل أحدهم.

وبانتقال قوات البحث الجنائي لمكان الواقعة تم نقل المتوفى للمستشفى العام، وبالفخص تبين أن المجني عليه نشب بينه وبين صديقه مشاجرة أثناء تناولهما السحور ترتب عليه قيام أحدهم بقتله بسلاح أبيض وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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