الثلاثاء 11 مارس 2025
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حوادث

حملة أمنية في أسوان تنفذ 741 حكما قضائيا وتضبط 6 قطع سلاح ناري

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن  ضبط 4قضايا جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثرمن 4 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "البودر , الشابو") بحوزة (7 متهمين)..

 

كما ضبط 6 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش- 3 فرد محلى – 2خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 741حكم قضائى متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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