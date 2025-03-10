القبض على صاحب شركة دعاية بتهمة حرق سيارة مدير مستشفى شهير بحلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب شركة دعاية لاتهامه بإضرام النيران في سيارة مدير مستشفى شهير بحلوان.

تلقي قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مدير مستشفى في حلوان يفيد بتعرض سيارة لحريق أثناء تواجدها في أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب شركة دعاية بسبب خلافات بينهما.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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