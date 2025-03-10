الثلاثاء 11 مارس 2025
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حوادث

القبض على صاحب شركة دعاية بتهمة حرق سيارة مدير مستشفى شهير بحلوان

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب شركة دعاية لاتهامه بإضرام النيران في سيارة مدير مستشفى شهير بحلوان.

تلقي قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مدير مستشفى في حلوان يفيد بتعرض سيارة لحريق أثناء تواجدها في أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب شركة دعاية بسبب خلافات بينهما.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حلوان قسم شرطة حلوان مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

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