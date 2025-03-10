الثلاثاء 11 مارس 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب أعلى عقار بالجمالية

حريق، فيتو
حريق، فيتو

سيطرت  قوات الحماية المدنية بالقاهرة علي حريق نشب أعلى عقار بمنطقة الجمالية دون وقوع أي إصابات.

حريق عقار الجمالية 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة  بلاغا يفيد بنشوب حريق أعلى سطح عقار بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق ومحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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