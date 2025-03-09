زيلينسكي: الاجتماع بين فرق أوكرانيا وأمريكا بالسعودية أصبح أكثر جاهزية

كشف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم، عن مساعدات أوروبية متوقعة على صعيد التسليح لسد العجز الناتج عن توقف الدعم الأمريكى.

زيلينسكي يتحدث عن زيارته المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية

وقال زيلنسكي، نتوقع حزم دعم واستثمارات جديدة في إنتاج الأسلحة ومبادرات سياسية أخرى، من دول أوروبية.

وتطرق زيلنسكي، إلى زيارته المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية، قائلا: سنواصل العمل من أجل تحقيق السلام وسيكون لدي زيارة الرياض، مؤكدا أن الاجتماع بين فرق أوكرانيا والولايات المتحدة بالسعودية أصبح أكثر جاهزية ونأمل تحقيق نتائج إيجابية.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال، إن نظيره الأوكراني زيلينسكي سيتوصل في النهاية إلى اتفاق بشأن صفقة المعادن مع الولايات المتحدة، بينما اتهمه باستغلال إدارة سلفه، جو بايدن، للحصول على المساعدات العسكرية بسهولة، بحسب "بلومبرغ".

ترامب: زيلينسكي كان جاحدًا فى اجتماع البيت الأبيض

وتابع ترامب مقابلة على شبكة "فوكس نيوز"، الأحد، أن زيلينسكي كان "جاحدًا" في اجتماعهما المثير للجدل بالبيت الأبيض في 28 فبراير الماضي، الذي أدى إلى عرقلة اتفاقية الموارد الطبيعية ودبلوماسية وقف إطلاق النار.

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع عودة زيلينسكي للتوقيع على اتفاقية المعادن، قال ترامب: "نعم، أعتقد ذلك، هذا سيحدث". لكنه أضاف: "زيلينسكي أخذ أموالًا من هذا البلد في عهد بايدن كما تُؤخذ الحلوى من الأطفال.. ولا أعتقد أنه ممتن لذلك".

وبسؤاله عما إذا كان "سيشعر بالراحة" إذا لم تبقَ أوكرانيا دولة مستقلة، أجاب ترامب بأن كييف "قد لا تبقى على أي حال". وأضاف: "لدينا بعض نقاط الضعف مع روسيا، لكن الأمر يتطلب تعاونًا من الطرفين".

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