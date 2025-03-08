زيلينسكي يعلق على المباحثات المرتقبة في الرياض

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن أوكرانيا ملتزمة تماما بإجراء حوار بناء مع مسئولين أمريكيين خلال اجتماع بالسعودية الأسبوع الجاري، يبحث سبل إنهاء الحرب مع روسيا.

أوكرانيا ملتزمة تماما بإجراء حوار بناء مع مسئولين أمريكيين

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات مع أوكرانيا، متهما إياها بعدم الجدية في التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا التي غزت أوكرانيا قبل ثلاثة أعوام واستولت على نحو 20% من أراضيها.

وقال زيلينسكي في منشور على إكس: " أوكرانيا تسعى إلى السلام منذ اللحظة الأولى لهذه الحرب. توجد مقترحات واقعية على الطاولة. والمهم هو التحرك بسرعة وفعالية".

وأضاف زيلينسكي أنه سيزور السعودية هذا الأسبوع. وبعد اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الاثنين، سيبقى مسؤولون عسكريون ودبلوماسيون أوكرانيون لحضور اجتماع يوم الثلاثاء مع مسؤولين أمريكيين.

وأضاف قائلا: "من جانبنا، نحن ملتزمون تماما بالحوار البناء، ونأمل في مناقشة القرارات والخطوات اللازمة والموافقة عليها".

وسيضم الوفد الأوكراني وزير الخارجية أندريه سيبيا ومدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك ووزير الدفاع رستم أوميروف.

وقال ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترامب، إنه يجري مناقشات مع أوكرانيا حول اتفاق إطاري لإنهاء الحرب، مضيفا أن من المزمع عقد اجتماع مع الأوكرانيين في السعودية الأسبوع الجاري.

واستضافت الرياض في فبراير اجتماعا بين مسؤولين أمريكيين وروس لمناقشة سبل وقف أعنف صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ولم يجر إشراك أوكرانيا في الاجتماع، مما أثار القلق في كييف وبين حلفائها الأوروبيين.

والتقى زيلينسكي بترامب في البيت الأبيض في 28 فبراير لكن اللقاء شهد مشادة كلامية بين الرئيسين أمام وسائل الإعلام العالمية بشأن خطوات السلام.

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