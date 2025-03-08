الرئيس البلغاري: الصراع في أوكرانيا يجر أوروبا إلى حافة الهاوية

قال الرئيس البلغاري رومين راديف إن الاجتماع الأوروبي في بروكسل لم يناقش أي شيء ذي قيمة عن إنهاء الصراع الأوكراني الذي يجر أوروبا بالفعل إلى الهاوية، حسب تعبيره.

الرئيس البلغاري: الصراع في أوكرانيا يجر أوروبا نحو الهاوية

وأوضحت إذاعة "بي إن آر"، نقلا عن الرئيس البلغاري، قوله: "في الاجتماع الأوروبي الأخير ببروكسل، قيل الكثير عن إعادة التسلح ولم يقل أي شيء تقريبا عن إنهاء الحرب في أوكرانيا، التي تجر أوروبا إلى القاع".

وأضاف الرئيس البلغاري أن "موقف أوروبا بشأن تحقيق السلام في أوكرانيا بالقوة يبدو غير واقعي".

وفي وقت سابق، خلال قمة خاصة في بروكسل، أيد زعماء الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي اقتراح رئيس المفوضية الأوروبية، والذي أطلق عليه "إعادة تسليح أوروبا"، والذي قد يكلف نحو 800 مليار يورو.

ووعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أيضا بتقديم مقترحات ملموسة في إطار هذه المبادرة قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة يومي 20 و21 مارس.

ومن المقرر أن يناقش وفدان أمريكي وأوكراني خطط إنهاء الأزمة الأوكرانية الأسبوع المقبل في السعودية.

وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن جدول أعمال الاجتماع الأمريكي الأوكراني في السعودية الأسبوع المقبل سيشمل مناقشة أساسيات اتفاق تسوية وهدنة لمدة ستة أشهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.