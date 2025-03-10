تشريح جثة خفير عثر عليها داخل مزرعة بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بالتشريح جثة خفير خاص عثر عليها داخل مزرعة فى منشأة القناطر، لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة، والوقوف علي ملابساته.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الحادث، للتأكد من وجد شبهة جنائية من عدمه.

العثور على جثة داخل مزرعة فى منشأة القناطر

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة داخل مزرعة فى منشأة القناطر.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وعثر على جثة خفير خاص، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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