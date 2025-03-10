المباحث تستمع لأقوال شهود عيان في العثور على جثة شخص مقتول بمنشأة القناطر

تستمع الإدارة العامة لمباحث الجيزة لأقوال شهود عيان ، للوقوف على ملابسات العثور على جثة شخص مقتول داخل مزرعة بمنطقة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص مقتولًا داخل مزرعة بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري بالجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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