التحقيق في تعرض 8 عمال نظافة لتسمم في أكتوبر

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في تعرض 8 عمال نظافة لحالة تسمم عقب تناولهم وجبة إفطار، بمدينة 6 أكتوبر.

وكلفت النيابة بإرسال عينة من الطعام الى المعامل المركزية لتحليلها، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

تسمم 8 أشخاص في أكتوبر

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وصول 8 أشخاص إلى المستشفى مصابين بتسمم، في مدينة 6 أكتوبر.



وبإجراء التحريات تبين تعرضهم لتسمم عقب تناولهم وجبة طعام الإفطار، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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