حجز زوج لاتهامه بالاعتداء بالضرب المبرح على زوجته وأبنائه في الهرم

أمرت نيابة الجيزة بحجز زوج لاتهامه بالاعتداء بالضرب المبرح على زوجته وأبنائه في الهرم، بسبب خلافات أسرية، ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

القبض على المتهم بالجيزة



ورد بلاغ لقسم شرطة الهرم من ربة منزل اتهمت فيه زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وعلى أبنائهما، نتيجة خلافات أسرية، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.



ألقى رجال المباحث القبض على الزوج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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