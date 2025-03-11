فهد البطل وضل حيطة وسيد الناس أبرزها.. مسلسلات رمضانية فى البلاتوه!..١٠ ٪ من مشاهد «شباب امرأة» سوف يتم تصويرها خلال شهر رمضان..ياسمين صبرى لم تنته من مسلسلها حتى الآن

أكثر من 40 عملًا دراميًا تخوض السباق الرمضانى لعام 2025، وبالرغم من بدء السباق الرمضانى إلا أن هناك عددًا كبيرًا من الأعمال ما زالت تواصل التصوير داخل بلاتوهات التصوير وتكثيف ساعات التصوير لتصل لـ 15 ساعة بشكل يومي، وهناك عدد كبير من النجوم سيقومون بالإفطار بين صناع أعمالهم.

ومن بين هذه الأعمال مسلسل “الأميرة ضل حيطة” الذى تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبرى وتخوض به سباق الأعمال الدرامية.، حيث تقدم شخصية فتاة تتعرف على أحد الشباب وتنشأ بينهما قصة حب، لكنها تحكى لصديقتها كل شيء وتتعلق بزوجها الذى يلعب دوره الفنان اللبنانى نيكولا معوض ويخون بطلة العمل معها. وخلال العمل تقوم والدة نيكولا معوض باضطهاد ياسمين صبرى بسبب طلبها الطلاق من ابنها.

مسلسل “الأميرة ضل حيطة” مكون من 30 حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم، ويشارك فى العمل كل من نيقولا معوض، وفاء عامر، نضال الشافعي، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم، أحمد جمال سعيد، سمر مرسي، هاجر عفيفي.

ويستمر الفنان أحمد العوضى فى تصوير عدد من مشاهد مسلسله الرمضانى الجديد “فهد البطل”، يُعتبر العمل من أهم أعمال الأكشن فى السباق.

يلعب العوضى شخصية الأب والابن خلال العمل، من المقرر أن يتوفى الأب فى الحلقات الأولى من العمل، ليظهر شخصية الابن فهد الذى يصارع كبار عالم الرخام ضمن الأحداث، ويدخل فى صراع مع فايزودة الشبح، التى تؤدى دورها الفنانة لوسي.

تشهد أحداث الحلقات الأولى من مسلسل “فهد البطل” صراعًا شديدًا بين والد فهد البطل (الشخصية التى يقدمها أحمد العوضي) وشقيقه (الذى يلعب دوره الفنان أحمد عبد العزيز) على منصب عمدة القرية التى يسكنون فيها.

أبطال مسلسل “فهد البطل” هم: أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، وحمزة العيلي.

من جانبه قرر محمد سامي، مخرج مسلسل “سيد الناس”، تكثيف ساعات العمل داخل لوكيشن التصوير لتصل لـ 18 ساعة يوميًا كى يتمكنوا من تصوير جميع مشاهد العمل خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم.

قال سامى فى تصريح خاص لفيتو، إنه يعمل على قدم وساق مع فريق عمل المسلسل لإنجاز حلقاته بشكل كامل، إلا أن التصوير سوف يستمر فى شهر رمضان خلال عرض المسلسل.

تدور أحداث مسلسل “سيد الناس” بإحدى قرى الصعيد، حيث يظهر عمرو سعد فى دور شخص يدافع عن المظلوم بعد مواجهة العديد من التحديات.

مسلسل “سيد الناس” يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 عبر شبكة قنوات MBC ومنصة شاهد الرقمية، العمل من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجى المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جورى بكر، إنجى كيوان، ساندى علي. العمل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي.

تبقى للفنان حمادة هلال ما يقرب من 20% من أحداث مسلسله “المداح” الجزء الخامس. يتم التصوير فى عدد من المناطق الصحراوية، وهى المشاهد التى تتعلق بالحلقات النهائية من العمل.

يقدم حمادة هلال خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل “المداح” أغنيتين، إحداهما ستكون فى الحلقات الأولى من العمل بإحدى الليالى فى الصعيد، يتعاون هلال فى هذه الأغانى مع عدد من الشعراء الجدد.

تشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل “المداح” محاولة قتل صابر، الذى يلعب دوره حمادة هلال، من قبل أحد الدجالين.

يضم مسلسل “المداح” بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم، منهم: خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحى عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت. المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

تبقى ما يقرب من 10% لأسرة مسلسل “شباب امرأة” الذى تقدمه غادة عبدالرازق، وسيتم عرضه خلال النصف الثانى من الشهر الكريم.

تواصل غادة عبدالرازق التصوير داخل الحى الشعبى القديم بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتجتمع المشاهد بالفنان يوسف عمر، الذى يلعب شخصية الفنان الراحل شكرى سرحان.

مسلسل “شباب امرأة” يشارك فى بطولته كل من: محمود حافظ، يوسف عمر، أحمد فتحي، جورى بكر، محمد محمود، داليا شوقى وبعض الفنانين الشباب. العمل من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

نقلا عن العدد الورقي

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