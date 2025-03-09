الأحد 09 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أحمد زاهر يعتذر لابنته ملك بسبب "سيد الناس"

أحمد زاهر
أحمد زاهر

قدم الفنان أحمد زاهر، اعتذارا لابنته ملك زاهر، بعد ضربها في الحلقة الثامنة من مسلسل "سيد الناس" الذي يذاع على قنوات mbc مصر، وذلك بعد اكتشاف سر حبها لابن الجارحي الذي يقدم شخصيته الفنان عمرو سعد، وسط عداء كبير بين العائلتين، ما يجعله يرفض تماما أي علاقة تجمع بينهما.


وشارك أحمد زاهر، صور من كواليس ضربه لابنته من مسلسل "سيد الناس" عبر حسابه بموقع "فيس بوك":"أنا اسف يا حبيبتي حقك عليا يا ملوكتي بس المشهد عاوز كده سامحيني والنبي، أنا كأحمد زاهر اسف جدا بس كافاروق الجباس ها أنحرك واعلق رقبتك على باب المحل".

تصدر مسلسل سيد الناس التريند

تصدر مسلسل “سيد الناس” التريند على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة “اكس” بعد عرض الحلقة السابعة خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاءت التعليقات على الحلقة السابعة إيجابية أبدى فيها الجمهور إعجابه بحبكة العمل.

 

رسالة عمرو سعد للجمهور

ووجه عمرو سعد في بيان صحفي، الشكر للجمهور لأنه يعد شريك النجاح في مسيرته الفنية وليس في مسلسل "سيد الناس" فقط.

وقال عمرو سعد، استعدوا للحلقات المقبلة من مسلسل سيد الناس لأنها سوف تكون مليئة بالمفاجآت والأحداث الشيقة، التي تجعل المشاهد في غاية المتعة.


قصة مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث مسلسل سيد الناس حول جارحي التي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة والده، فيجد نفسه محاطا بثروة ضخمة وماضي مظلم لا يعرف عنه شئ، ومحاط بخصوم وأعداء لا يرحمونه، ومن أجل حماية عائلته وميراثه يضطر إلى أن يخوض العديد من الصراعات التي بها مخاطرة على حياته.

أبطال مسلسل سيد الناس

ويعد مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، سلوى عثمان، إلهام شاهين، أحمد زاهر، ريم مصطفى، إنجي المقدم، أحمد رزق، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، ملك أحمد زاهر، رنا رئيس، سلوى عثمان، محمود قابيل، أحمد فهيم، ياسين السقا، إنجي كيوان، طارق النهري، أسما سليمان، ساندي علي، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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